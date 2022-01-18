У covid-лікарнях Львівщини більшає пацієнтів

На Львівщині поступово росте завантаженість covid-лікарень. Станом на вівторок, 18 січня, у стаціонарах лікується понад 1 100 хворих. Водночас у шести медзакладах області ще немає пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 870 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 183 хворих, ще 1503 людини скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1118 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 272 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 87 хворих, 33 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

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На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. Їхня завантаженість зросла до 21,6%. При цьому у шести медзакладах досі немає жодного пацієнта.

Зазначимо, що на початку грудня захворюваність на Covid-19 на Львівщині стабілізувалась, відповідно, зменшилась завантаженість лікарень. Напередодні Нового року у стаціонарах лежали менше тисячі людей. Такий показник вдалося втримати впродовж двох тижнів.

Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус зараз виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 216

у Львівській лікарні швидкої допомоги (830) – 165

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 120

у Стрийській міській лікарні (190) – 83

у Рудківській лікарні (100) – 78

у Львівській обласній дитячій лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 68

у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи (200) – 62

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (350) – 57

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (120) – 56

у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 43

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 39

у Стебницькій міській лікарні (150) – 36

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 30

у Золочівській ЦРЛ (80) – 27

у Сокальській ЦРЛ (326) – 18

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 9

у Львівському обласному перинатальному центрі (50) – 9

у 5-й міській клінічній лікарні Львова (175) – 2

у Львівській лікарні Укрзалізниці (100) – 0

у 1-й міській клінічній лікарні Львова (200) – 0

у Пустомитівській ЦРЛ (80) – 0

у Жовківській ЦРЛ (100) – 0

у Самбірській ЦРЛ (50) – 0

у Буській ЦРЛ (80) – 0

Нагадаємо, ріст захворюваності на коронавірус на Львівщині прогнозували після новорічно-різдвяних святкувань. Зараз медики кажуть, що нова хвиля почнеться ще до кінця січня.

Наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним став 53-річний депутат Львівської міськради.

Тепер «Омікрон» підозрюють вже у 100 мешканців Львівщини.