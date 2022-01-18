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Близько півтори тисячі дітей у Львові навчаються дистанційно

Анастасія Диняк

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Станом на 18 січня у Львові вже близько 50-ти класів перейшли на дистанційне навчання. Також 3 львівські школи працюють повністю у режимі онлайн. Про це пише Суспільне, посилаючись на повідомлення начальниці міського управління освіти Лесі Васюти. 

За останню добу ще 47 дітей отримали підтвердження COVID-19. Наразі вже 136 учнів львівських шкіл хворі на коронавірус.

«Станом на сьогодні (18 січня, – ред.) надзвичайно стрімко збільшилась динаміка щодо захворюваності. Якщо ми візьмемо до уваги, за вихідні дні субота-неділя від 14 до 17 січня, то в нас додатково захворіли 58 дітей. Тобто 89 учнів мали підтверджений діагноз COVID-19 і додатково захворів 31 працівник. То в нас хворих на COVID-19 було зареєстровано 63 працівники закладів освіти», – повідомила начальниця міського управління освіти.

Зауважимо, що перехід навчальних закладів повністю на дистанційне навчання визначається самостійно педагогічною радою.

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Нагадаємо, 18 січня на Львівщині виявили 870 нових хворих на Covid-19. Одужали близько трьох сотень людей, ще шестеро померло. Коронавірус на Львівщині підхопили вже 228 608 осіб.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у covid-лікарнях Львівщини зростає число пацієнтів. Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1118 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 272 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 87 хворих, 33 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

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