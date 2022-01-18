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Освячення води на Водохреща на площі Ринок  скасували

Ірина Марчук

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Цього року через збільшення захворюваності на COVID-19, традиційного масового освячення води не буде. Однак, львів’яни зможуть прийти та набрати освячену воду із резервуару на площі Ринок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відтак, з 11:00 години і упродовж усього дня, усі охочі зможуть приходити та набирати освячену воду на площі Ринок. Обряд освячення проведе єпископ Української єпархії Вірменської апостольської Церкви Маркос Оганесян.

«Як і щорічно, на площі Ринок буде встановлено резервуар для води, об’ємом 1500 літрів. Такого об’єму вистачить для усіх охочих. За технічним станом резервуару стежать наші працівники – його дезінфікують та ретельно промивають. Артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачатимуть на площу Ринок автоцистерною Галицького ШРП. Резервуар буде встановлено ввечері 18 січня, а вранці його наповнять водою», – розповів заступник директора ЛМКП «Львіводоканал» Юрій Свізінський.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що на свято Водохреща 19 січня на площі Ринок мало відбутися традиційний Чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій міста.

Нагадаємо, що львів’ян також закликають відмовитись від пірнання в ополонку на Водохреща. Однак, якщо ви все-таки вирішили купатись в цей день, то радимо ознайомитись із списком безпечних локацій на Львівщині (посилання тут).

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