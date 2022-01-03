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В Україні виявили ще 1 804 хворих на Covid

Ольга Денисяка

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​​Минулої доби, 2 січня, в Україні виявили 1 804 нові випадки COVID-19. При цьому 2 537 пацієнтів одужали та 114 хворих померли. По це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 97 дітей та 24 медпрацівники.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 532;
  • Вінницька область – 55;
  • Волинська область – 30;
  • Дніпропетровська область – 92;
  • Донецька область – 66;
  • Житомирська область – 18;
  • Закарпатська область – 51;
  • Запорізька область – 30;
  • Івано-Франківська область – 60;
  • Київська область – 111;
  • Кіровоградська область – 47;
  • Луганська область – 4;
  • Львівська область – 112;
  • Миколаївська область – 26;
  • Одеська область – 64;
  • Полтавська область – 104;
  • Рівненська область – 19;
  • Сумська область – 37;
  • Тернопільська область – 79;
  • Харківська область – 72;
  • Херсонська область – 39;
  • Хмельницька область – 20;
  • Черкаська область – 56;
  • Чернівецька область – 59;
  • Чернігівська область – 21.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 676 342 особи; одужало – 3 479 725 осіб; летальних випадків – 96 301;  проведено ПЛР-тестувань – 16 824 014.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Із 30 грудня вся Україна перейде до «жовтої» covid-зони.

Тим часом нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас на Новий Рік та Різдво посилювати карантинні обмеження не планують.

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