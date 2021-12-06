Захворюваність зменшилась, але треба готуватись до наступної хвилі, – Ляшко

В Україні покращилась епідситуація, але необхідно готуватись до наступного підйому захворюваності на Covid. Для цього українців закликають вакцинуватись. Про це під час брифінгу 6 грудня заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами міністра, впродовж останнього місяця захворюваність в Україні йде на спад. Лише за останній тиждень кількість нових випадків зменшилась на 15%, а госпіталізацій поменшало на 13%.

Однак, незважаючи на це, він закликав українців готуватись до наступної хвилі Covid та вакцинуватись

«Незважаючи на те, що в Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid, зокрема, за останній тиждень кількість нових випадків зменшилась на 15%, госпіталізацій – на 13%, епідемія ще не завершена. Від імені всіх медиків закликаю вакцинуватись – це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби», – заявив Віктор Ляшко.

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Нагадаємо, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

У середині листопада в офісі президента заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна вже пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.

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