У МОЗ розповіли, чи будуть посилювати карантин на Новий рік та Різдво

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко стверджує, що посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

«Україна вже перебуває в адаптивному карантині. До новорічних свят запровадження додаткових обмежень не планується», – сказав глава МОЗ.

Водночас Віктор Ляшко наголосив, торік святкування Нового року та Різдва викликали нову хвилю коронавірусу, через що довелося вводити обмеження. Цьогоріч карантин вирішили не посилювати, однак він закликав українців вакцинуватися та святкувати «в ізоляції з рідними».

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні наразі діє до кінця грудня, втім найближчим часом його знову продовжать.

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Також відомо, що на новорічні і різдвяні свята гірськолижні курорти в Україні працюватимуть лише для вакцинованих. Ті, хто не мають covid-щеплення, потрапити на відпочинок зможуть лише за наявності негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання. Такі обмеження не стосуються дітей до 18 років.

Детальніше про те, як будуть працювати відпочинкові бази у горах, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

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