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Всі області України переходять у «жовту» covid-зону

Наталя Дуляба

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Із четверга, 30 грудня, у Волинській та Запорізькій областях вводять жовтий рівень епідемічної небезпеки. Таким чином всі регіони України будуть у «жовтій» covid-зоні. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, на засіданні 28 грудня Державна комісія ТЕБ і НС вирішила перевести із четверга, 30 грудня, Волинську і Запорізькі області до «жовтої» зони епіднебезпеки. Таким чином під кінець року жоден регіон не перебуватиме у найсуворішій «червоній» зоні.

«Така ситуація стала можливою завдяки покращенню епідемічної ситуації. Зокрема, всі індикатори, за яким визначаються рівні епідемічної небезпеки, перебувають в межах норми у всіх областях», – кажуть у МОЗ.

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Нагадаємо, остання хвиля коронавірусу остаточно стишилась на початку грудня, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

Адаптивний карантин в Україні натомість продовжили до кінця березня 2022 року.

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