ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні – 5454 нових хворих на коронавірус

Наталя Дуляба

|

Станом на ранок середи, 29 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 5454 нові випадки коронавірусу. Померли 307 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 654 690 людей. Протягом вівторка, 28 грудня, діагноз встановили ще 5454 новим хворим, серед них 98 медиків та 353 дитини.

Одужали за останню добу 12 352 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 307 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 95 412 людей, натомість одужали 3  449 880 українців.

Реклама партнерів

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

  • м. Київ – 1113/8517
  • Одеська обл. – 642/5215
  • Донецька обл. – 443/5239
  • Черкаська обл. – 387/2573
  • Полтавська обл. – 358/3687
  • Київська обл. – 275/3850
  • Запорізька обл. – 216/2626
  • Закарпатська обл. – 206/2434
  • Дніпропетровська обл. – 184/9623
  • Хмельницька обл. – 181/2271
  • Харківська обл. – 173/8607
  • Вінницька обл. – 161/3968
  • Львівська обл. – 160/7149
  • Волинська обл. – 144/2514
  • Рівненська обл. – 125/3396
  • Сумська обл. – 112/4386
  • Луганська обл. – 107/2291
  • Миколаївська обл. – 80/1791
  • Чернігівська обл. – 75/2338
  • Івано-Франківська обл. – 68/3002
  • Житомирська обл. – 64/3010
  • Чернівецька обл. – 63/1916
  • Тернопільська обл. – 60/1896
  • Кіровоградська обл. – 40/2355
  • Херсонська обл. – 18/1320

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Із 30 грудня вся Україна перейде до «жовтої» covid-зони.

Тим часом нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас на Новий Рік та Різдво посилювати карантинні обмеження не планують.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів