В Україні – 5454 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок середи, 29 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 5454 нові випадки коронавірусу. Померли 307 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 654 690 людей. Протягом вівторка, 28 грудня, діагноз встановили ще 5454 новим хворим, серед них 98 медиків та 353 дитини.
Одужали за останню добу 12 352 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 307 хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 95 412 людей, натомість одужали 3 449 880 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- м. Київ – 1113/8517
- Одеська обл. – 642/5215
- Донецька обл. – 443/5239
- Черкаська обл. – 387/2573
- Полтавська обл. – 358/3687
- Київська обл. – 275/3850
- Запорізька обл. – 216/2626
- Закарпатська обл. – 206/2434
- Дніпропетровська обл. – 184/9623
- Хмельницька обл. – 181/2271
- Харківська обл. – 173/8607
- Вінницька обл. – 161/3968
- Львівська обл. – 160/7149
- Волинська обл. – 144/2514
- Рівненська обл. – 125/3396
- Сумська обл. – 112/4386
- Луганська обл. – 107/2291
- Миколаївська обл. – 80/1791
- Чернігівська обл. – 75/2338
- Івано-Франківська обл. – 68/3002
- Житомирська обл. – 64/3010
- Чернівецька обл. – 63/1916
- Тернопільська обл. – 60/1896
- Кіровоградська обл. – 40/2355
- Херсонська обл. – 18/1320
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.
Із 30 грудня вся Україна перейде до «жовтої» covid-зони.
Тим часом нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.
Водночас на Новий Рік та Різдво посилювати карантинні обмеження не планують.
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Наталя Дуляба