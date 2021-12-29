В Україні – 5454 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок середи, 29 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 5454 нові випадки коронавірусу. Померли 307 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 654 690 людей. Протягом вівторка, 28 грудня, діагноз встановили ще 5454 новим хворим, серед них 98 медиків та 353 дитини.

Одужали за останню добу 12 352 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 307 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 95 412 людей, натомість одужали 3 449 880 українців.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 1113/8517

Одеська обл. – 642/5215

Донецька обл. – 443/5239

Черкаська обл. – 387/2573

Полтавська обл. – 358/3687

Київська обл. – 275/3850

Запорізька обл. – 216/2626

Закарпатська обл. – 206/2434

Дніпропетровська обл. – 184/9623

Хмельницька обл. – 181/2271

Харківська обл. – 173/8607

Вінницька обл. – 161/3968

Львівська обл. – 160/7149

Волинська обл. – 144/2514

Рівненська обл. – 125/3396

Сумська обл. – 112/4386

Луганська обл. – 107/2291

Миколаївська обл. – 80/1791

Чернігівська обл. – 75/2338

Івано-Франківська обл. – 68/3002

Житомирська обл. – 64/3010

Чернівецька обл. – 63/1916

Тернопільська обл. – 60/1896

Кіровоградська обл. – 40/2355

Херсонська обл. – 18/1320

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Із 30 грудня вся Україна перейде до «жовтої» covid-зони.

Тим часом нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас на Новий Рік та Різдво посилювати карантинні обмеження не планують.

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