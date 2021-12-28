Землю у промзоні «Сигнівка» за 17 млн грн купила австрійська фірма

ТОВ «Хірш Пороцелль» із другої спроби змогло купити майже 3 га землі у промисловій зоні «Сигнівка» у Львові. За ділянку австрійська фірма заплатить 17,3 млн грн. Такими є результати торгів у Prozorro.Sale.

Місто із другої спроби змогло продати чергову ділянку у промисловій зоні «Сигнівка». Йдеться про 2,7 га землі, які виставили на аукціон у системі Prozorro ще наприкінці жовтня, однак торги не відбулися через брак учасників.

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Стартова ціна земельної ділянки становила більше 17,2 млн грн. Як і попереднього разу, на торги подався один учасник, ТОВ «Хірш Пороцелль», втім тепер його таки визнали переможцем. Зараз фірма запропонувала 17,3 млн грн за ділянку, хоча попереднього разу – 18 млн грн.

Найближчим часом міське управління земельних ресурсів має укласти з компанією договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Хірш Пороцелль» – фірма, що займається виробництвом пластмас. Її засновником є австрійська компанія «Хірш Пороцелль ГМБХ».

ТОВ «Хірш Пороцелль» існує з 2017 року і зареєстроване на Закарпатті. Також філія підприємства працює й у Черкасах.

Нагадаємо, Львів зараз продає ще одну земельну ділянку у промзоні «Сигнівка» площею більше 15 га. Її стартова ціна – 87,4 млн грн. Повторний аукціон має відбутися 12 січня.

Одну з перших ділянок у промзоні «Сигнівка» Львівська міська рада вирішила продати наприкінці 2018 року. Тоді йшлося про 15 га землі під промислове виробництво. Ділянку продали за 85,5 млн грн.

Новим власником землі стало ТзОВ «Дунапак Пекеджінг Ленд», стосунок до якого мав тодішній заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків. Згодом місто вирішило провести власним коштом комунікації до цієї території.

Як писав Львівський портал, торік мерія надумала продати ще чотири земельні ділянки у промисловій зоні «Сигнівка», на чому заробила майже 170 млн грн.

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