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Дві ділянки у промзоні «Сигнівка» виставили на аукціон за понад 100 млн грн

Наталя Дуляба

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Львів збирається отримати щонайменше 104 млн грн від продажу двох земельних ділянок у промисловій зоні «Сигнівка». Це будуть перші електронні торги на землю у системі Prozorro. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Міське управління земельних ресурсів вперше виставило комунальну землю на аукціон у системі Prozorro. Йдеться про дві земельні ділянки на вул. Північній площею 2,7 та 15 га. Обидві розташовані у промзоні «Сигнівка».

Стартова ціна меншої ділянки становить 17,2 млн грн, більшої – 87,4 млн грн. Вони обидві мають кадастрові номери, а цільове призначення – під промислову забудову.

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Як відзначив Любомир Зубач, місто сподівається залучити до бюджету рекордні 100 млн грн від продажу цих двох ділянок.

«Електронні торги – не лише вимога закону, це ще й потреба часу. Адже такий майданчик для продажу – не просто конкурентно й прозоро. Він дає змогу залучити покупців не лише зі Львова, а й з інших міст. Зрештою, наші лоти кілька днів виставлені як пропозиція на сайті, а вже маємо зацікавленість потенційних покупців», – зауважив Любомир Зубач.

Електронні торги відбудуться 23 та 24 листопада. Подавати свої заявки можна до 22-23 листопада. Вся детальна інформація про обидва лоти – тут і тут.

Нагадаємо, одну з перших ділянок у промзоні «Сигнівка» Львівська міська рада вирішила продати наприкінці 2018 року. Тоді йшлося про 15 га землі під промислове виробництво. Ділянку продали за 85,5 млн грн.

Новим власником землі стало ТзОВ «Дунапак Пекеджінг Ленд», стосунок до якого мав тодішній заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків. Згодом місто вирішило провести власним коштом комунікації до цієї території.

Торік мерія надумала продати ще чотири земельні ділянки у промисловій зоні «Сигнівка», на чому заробила майже 170 млн грн.

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