У промзоні «Сигнівка» продадуть ще 6,5 га землі. Мерія хоче заробити мінімум 34 млн грн

Львівська міська рада продасть на аукціоні ще дві земельні ділянки у промзоні «Сигнівка», що в Залізничному районі. На цьому мерія хоче заробити щонайменше 34,7 млн грн. «За» відповідні ухвали у четвер, 23 січня, під час сесії проголосували 38 та 37 депутатів. Про це повідомляє Львівський портал.

Сесія міськради Львова затвердила експертну грошову оцінку двох земельних ділянок, розташованих одна біля одної у промисловій зоні «Сигнівка», які збираються продати на аукціоні.

Мова йде про земельну ділянку площею 3,8758 га на вул. Північній. Її стартова ціна на торгах становитиме 20 372 000 грн.

Інша ділянка на вул. Північній має площу 2,6783 га, на аукціоні її продаватимуть із початковою ціною 14 352 300 грн.

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Обидві ділянки призначені для будівництва і обслуговування промислових об’єктів. Коли саме відбудеться аукціон, наразі ще не відомо.

Зазначимо, першу земельну ділянку площею 15 га у промзоні «Сигнівка» мерія вирішила продати наприкінці 2018 року. Самі торги відбулися наприкінці лютого 2019-го, тоді землю продали за 85,5 млн грн.