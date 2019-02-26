Земля у Львові: мерія продала три ділянки під житло і 15 га у промзоні «Сигнівка»

Сьогодні, 26 лютого, Львівська міська рада продала на аукціоні чотири земельні ділянки більше, ніж за 92 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

«На ці торги загалом виставлялися 8 земельних ділянок, 4 із яких були продані. Продаж відбувся на загальну суму 92 192 755 грн. Одну земельну ділянку продали під багатоповерхову житлову забудову, дві ділянки – під малоповерхову житлову забудову до 4 поверхів, ще одна ділянка була продана як землі промисловості для будівництва промислового об’єкта», – розповіла в.о. начальника управління земельних ресурсів Львівської міськради Ельвіра Колос.

Найбільше коштів до бюджету Львова надійте за продаж 15 га землі у промзоні «Сигнівка» – 85 532 700 грн. Саме на цій ділянці будуватимуть новий промисловий об’єкт.

Зазначимо, продати цю ділянку на Сигнівці мерія вирішила наприкінці 2018 року. Її стартова ціна становила 77 млн грн.

Також на торгах сьогодні продали ще три ділянки, на яких згодом будуватимуть житло:

ділянка площею 0,1495 га на вул. Брюховицькій, 143 – 2 161 316 грн;

ділянка площею 0,1436 га на вул. Стрийській, 266-А – 4 118 364 грн;

ділянка площею 0,0392 га на вул. Роксоляни – 380 375 грн.

Як повідомляв Львівський портал, рішення про продаж ділянки на вул. Стрийській, 266-А мерія прийняла у листопаді минулого року. Сама ділянка є присадибною і розташована неподалік від центрального автовокзалу. Її стартова ціна становила 3 743 968 грн.

Чотири інші ділянки, які продати сьогодні не вдалося, виставлять повторно на один із наступних аукціонів. Серед них три розташовані на вул. Шевченка, 311-А та на вул. Трускавецькій – вул. Підстригача.

Нагадаємо, нещодавно Львівська міська рада за 12 мільйонів гривень продала земельну ділянку на вул. Клепарівській. Там мають збудувати багаторівневий паркінг.