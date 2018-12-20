Земельну ділянку у промзоні «Сигнівка» продадуть на аукціоні. Стартова ціна – 77 мільйонів

Львівська міська рада виставить на аукціон земельну ділянку на вул. Північній у промисловій зоні «Сигнівка». «За» відповідну ухвалу сьогодні, 20 грудня, проголосували 35 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

На земельних торгах продадуть ділянку загальною площею 15 га на вул. Північній. Вона входить до промислової зони «Сигнівка» та призначена для для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Стартова ціна земельної ділянки становить 77 млн грн. При цьому крок аукціону затвердили на рівні 5% від цієї суми (3,8 млн грн).

Нагадаємо, нещодавно Львівська міська рада за 12 мільйонів гривень продала земельну ділянку на вул. Клепарівській. Там мають збудувати багаторівневий паркінг.