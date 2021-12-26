Повний курс covid-вакцинації пройшли 873 тисячі мешканців Львівщини

Два необхідні щеплення від коронавірусу отримали вже понад 873 тисяч мешканців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, станом на 26 грудня covid-щеплення на Львівщині зробили 1 842 361 людині. З них 873 052 особи уже пройшли повний курс вакцинації.

Протягом минулої доби, 25 грудня, щеплення отримали 1027 людей, друге щеплення зробили 2592 особам.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 911 580, слідом йде китайська Coronavac – 509 683 людей, Astra Zeneca – 191 103, Moderna – 192 619 осіб і Covishield – 38 403.

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Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, з початку грудня на Львівщині знизився рівень covid-вакцинації. Хоча зі середини жовтня у Львові був ажіотаж з охочих щепитися, перед пунктами вакцинації були черги. А через «червону» карантинну зону в області взагалі втричі виросли темпи вакцинації.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Щодо бустерної дози, то на Львівщині прогнозують, що третє щеплення почнуть робити мешканцям не раніше середини січня 2022 року. Проте все залежить від темпів вакцинації.

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