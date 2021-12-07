Стало відомо, коли на Львівщині буде доступна третя доза covid-вакцини

Мешканці Львівщини зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу лише після того, як дві дози отримає половина дорослого населення. Згідно з темпами вакцинації, у Львівській області бустерна доза буде доступна не раніше середини січня 2022 року. Про це під час брифінгу 7 грудня заявив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, згідно з рекомендаціями МОЗ, третя доза вакцини проти коронавірусу буде доступна після того, як 60% мешканців області матимуть хоча б одне щеплення та 50% будуть повністю вакцинованими, тобто отримають дві дози.

«Зараз вже маємо багато звернень в департамент охорони здоров’я щодо третьої бустерної дози вакцини. При таких відсотках вакцинації, які назвав міністр охорони здоров’я, про третю дозу вакцини ще говорити рано. Офіційно документу щодо третьої дози наразі немає, але є рекомендації МОЗу: коли однією дозою буде щеплено 60% і двома – 50%, тоді з профілактичною метою вводитиметься третя доза вакцини», – зазначив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині.

Олег Когут каже про зниження темпів вакцинації на Львівщині. Станом на початок грудня в області першою дозою вакциновані 46% дорослих та 38% – двома дозами. Відтак досягнути необхідних показників для третьої дози Львівська область зможе не раніше січня 2022 року.

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«Щодо Львівщини, то, напевно, не раніше середини січня зможемо досягнути необхідних показників вакцинації для введення третьої дози. Я говорю про такий період, бо, на жаль, останнім часом ми відчуваємо зменшення кількості охочих вакцинуватись. Якщо раніше в області вакцинували щодня 17-20 тисяч людей, то на наразі цей показник становить 14-15 тисяч», – пояснює Олег Когут.

Нагадаємо, ще у липні американська компанія Pfizer разом з німецькою корпорацією BioNTech заявили про плани розпочати випробування третьої дози вакцини з метою посилення імунітету людини проти нових штамів COVID-19.

На початку листопада у МОЗ заявляли, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

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