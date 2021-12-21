У МОЗ розповіли, чому пластик шкідливий для здоров’я та довкілля

Наслідки та масштаб пластикових відходів завдають шкоду людині, адже у виробництві поліетилену використовується токсичний свинець, який є небезпечним для здоров’я. Про те, чому пластик є шкідливим для здоров’я та довкілля, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Вплив на організм людини

У виробництві поліетилену використовується надзвичайно токсичний свинець. Продукти, що лежать у пакеті, швидше псуються, на них розвивається пліснява. При заморожуванні поліетилену з нього виділяються токсини. Небезпечно також розігрівати напівфабрикати в пакованні: доведено, що під дією високої температури з пластику виділяється токсичний газ формальдегід.

Збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років викликало ріст ендокринологічних та онкологічних захворювань від хімічних речовин (ендокринних руйнівників), що містяться в ньому.

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До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких наявні в пластику або в продуктах його розпаду. Наукові дослідження виявили, що з дією цих речовин пов’язані збільшення кількості вроджених дефектів, раннє статеве дозрівання, безпліддя, проблеми репродуктивного здоров’я, онкологія, ожиріння й неповедінкові порушення.

Вплив на зміни клімату

Виготовлення пластику впливає на глобальні зміни клімату, адже його виробляють з переробленої сирої нафти та природного газу. Під час їх виробництва виділяються парникові гази, які спричиняють невідворотні процеси.

Наслідки призводить до негативного впливу на середовище нашого проживання, сприяють загостренню хронічних захворювань, виникнення серцево-судиних та психічних порушень.

Моніторингові спостереження за ґрунтами

Моніторингові дослідження ґрунтів у зоні впливу полігонів твердих побутових відходів, за даними Центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України, вказують на значні забруднення шкідливими хімічними речовинами в т.ч. і від розпаду пластику.

Повністю відмовитися від пластику в глобальних масштабах неможливо, проте в побуті максимально його обмежити можна:

уникайте використання пакетиків там, де можна обійтися без них, або завжди носити із собою багаторазові альтернативи з тканини;

такі продукти, як крупи, макарони можна купувати на вагу, зважувати в мішечках із тканини, а зберігати — у скляному посуді;

харчову плівку краще замінити багаторазовими пластиковими боксами;

краще відмовитися від пластикового одноразового посуду, а стаканчики для кави замінити на багаторазові.

Нагадаємо, з 10 грудня у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Оскільки уряд на той час ще не затвердив роздрібні ціни на пластикові пакети, то магазини самостійно їх встановлювали, аби фактично не порушувати закону.

Ціни на одноразові пакети – мізерні. Зокрема, придбати звиклий пакет «маєчку», куди переважно складають овочі та фрукти, можна орієнтовно за 9-12 копійок.

Проте 20 грудня Кабмін встановив мінімальні ціни на пластикові пакети. Їх вартість з 1 лютого 2022 року має становити від 2 до 3 гривень за пакет.

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