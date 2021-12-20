Кабмін встановив мінімальні ціни на пластикові пакети

Уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні уряду у понеділок, 20 грудня, передає пресслужба Кабміну.

Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;

2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.

Вступає в дію рішення уряду з 1 лютого 2022 року.

Нагадаємо, з 10 грудня у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Оскільки уряд на той час ще не затвердив роздрібні ціни на пластикові пакети, то магазини самостійно їх встановлювали, аби фактично не порушувати закону. Ціни на одноразові пакети – мізерні. Зокрема, придбати звиклий пакет «маєчку», куди переважно складають овочі та фрукти, можна орієнтовно за 9-12 копійок.

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Водночас до 1 січня 2023 року дія закону не поширюватиметься на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка.

Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.

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