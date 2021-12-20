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Заявку на грошову компенсацію замість пакунка малюка можна подати у «Дії»

Наталя Дуляба

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При народженні дитини замість пакунка малюка батьки можуть отримати 6300 грн грошової компенсації. Подати заявку тепер можна у «Дії». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Так, замість пакунка малюка батьки знову можуть обрати грошову компенсацію – 6300 грн. Втім із 2022 року її розмір мають збільшити.

Компенсацію можуть оформити тільки ті батьки, які не отримали пакунок малюка у пологовому будинку або управлінні соцзахисту населення за місцем проживання.

Щоб отримати кошти, потрібно заповнити заявку онлайн особисто одному із батьків у «Дії» за цим посиланням, а також відкрити спеціальний рахунок «Пакунок малюка» у будь-якому відділенні Приватбанку. Кошти будуть зараховані тільки на цей рахунок.

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Зауважимо, що отримані гроші не вдасться використати на будь-що. Їх можна витратити на придбання дитячих товарів офлайн або в інтернет-магазинах, список яких розміщений на сайті Мінсоцполітики.

Нагадаємо, пакунки малюка при народженні дитини в Україні почали видавати ще у 2018 році. Відтоді його вміст дещо видозмінювався, але всередині можна було знайти найнеобхідніші речі для немовляти: пелюшки, одяг, підгузники, іграшки, розвиваючий килимок та післяпоголовий набір для матері.

У 2020 році замість пакунка малюка ввели грошову компенсацію. Тоді її розмір становив 5000 грн. Витратити гроші можна було лише на визначений перелік дитячих товарів. На відміну «бейбі-боксів» відреагував ЮНІСЕФ, який закликав повернути їх.

Із осені 2020-го уряд тимчасово відмовився від грошових виплат. Загалом торік на Львівщині видали близько 16 тисяч пакунків малюка. Грошову компенсацію видавали лише тим батькам, яким забрало «бейбі-боксів».

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