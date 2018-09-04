Як отримати «пакунок малюка», якщо його не видали у пологовому

Із 1 вересня 2018 року усім новонародженим мали б видавати «пакунок малюка» з речима та косметикою на перші місяці життя немовляти. Утім обіцяних бебі-боксів досі немає у пологових, адже триває сертифікація товарів, які мають входити до цього пакунку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабміну.
«Наразі здійснюється сертифікація товарів, що входять до «пакунків малюка», та організація їх доставки на склади по областях», – йдеться у опублікованій пам’ятці.
Перші «пакунки малюка» мають видавати не пізніше 25 вересня?
«Батьків попереджають, що якщо на день виписки у пологовому будинку відсутній «пакунок малюка», для його отримання отримувач (мати, батько) подає заяву до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (заява оформлюється в пологовому будинку). Згідно із заявою місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення забезпечує надання «пакунку малюка» (не більше ніж протягом 17 робочих днів) отримувачу за місцем проживання», – йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України.
Батькам, яким не видали «пакунок малюка» необхідно написати заяву про отримання одноразової натуральної допомоги. Бланк заяви додається.
Що входитиме до «пакунку малюка» читайте тут.
Омелян Шевчук