Як отримати «пакунок малюка», якщо його не видали у пологовому

Із 1 вересня 2018 року усім новонародженим мали б видавати «пакунок малюка» з речима та косметикою на перші місяці життя немовляти. Утім обіцяних бебі-боксів досі немає у пологових, адже триває сертифікація товарів, які мають входити до цього пакунку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабміну.

«Наразі здійснюється сертифікація товарів, що входять до «пакунків малюка», та організація їх доставки на склади по областях», – йдеться у опублікованій пам’ятці.

Перші «пакунки малюка» мають видавати не пізніше 25 вересня?

«Батьків попереджають, що якщо на день виписки у пологовому будинку відсутній «пакунок малюка», для його отримання отримувач (мати, батько) подає заяву до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (заява оформлюється в пологовому будинку). Згідно із заявою місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення забезпечує надання «пакунку малюка» (не більше ніж протягом 17 робочих днів) отримувачу за місцем проживання», – йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України.

Батькам, яким не видали «пакунок малюка» необхідно написати заяву про отримання одноразової натуральної допомоги. Бланк заяви додається.

Що входитиме до «пакунку малюка» читайте тут.