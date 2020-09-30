Рада відмовилася від монетизації «пакунку малюка» до липня 2021 року

Верховна рада відмовилася від монетизації «пакунку малюка» і залишила його в натуральному вигляді. Проте з літа 2021 року батьки зможуть отримати гроші замість допомоги в натуральному вигляді. Відповідний законопроєкт у другому читанні підтримали 264 нардепи, передає РБК-Україна.

Закон визначає, що вартість одноразової натуральної допомоги «пакунку малюка», відповідно до бюджетного фінансування, становить не менш як 3 розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі, та не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини.

У документі уточнили перелік отримувачів допомоги «пакунку малюка» в разі відсутності батьків. Ними мають бути усиновлювачі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

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Закон надав можливість отримувачам допомоги за їх бажанням з 1 липня 2021 року отримувати виплату грошової компенсації замість «пакунку». При цьому Кабінету міністрів доручили опрацювати відповідний порядок.

Нагадаємо, наприкінці липня Кабмін замінив «пакунки малюка» на грошові виплати. 5000 грн батьки новонароджених зможуть отримати на окремий рахунок у ПриватБанку, втім гроші можна буде використовувати нібито тільки на придбання товарів для малечі. На відміну «бейбі-боксів» відреагував ЮНІСЕФ, який закликав повернути їх.

Станом на початок серпня у Львівській ОДА казали, що пологові будинки мають близько 2000 «бейбі-боксів», ще понад 4500 мають поставити найближчим часом. Відтак до листопада цього року браку «пакунків малюка» в області на буде.

Як писав Львівський портал, видача «пакунків малюка» породіллям у пологових будинках стартувала з 1 вересня 2018 року. Вартість одного такого боксу становить близько 3800 грн. Із початку 2020 року на Львівщині роздали вже більше 8000 «бейбі-боксів».

«Пакунок малюка» містить одноразові підгузки, серветки, пелюшки, шапочки, повзунки, матрац, пледи, косметичні засоби, термометр тощо. Цей комплект упакований в коробку-люльку з міцного картону та додатково укріпленим дном – вона може служити колискою для немовляти.

Також такий набір включає буклети для батьків з корисною інформацією про догляд за дитиною, порадами медиків та інших фахівців. Із повним переліком того, що входить у «пакунок малюка», можна дізнатися за посиланням.

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