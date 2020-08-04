ЮНІСЕФ ініціює повернення «бейбі-боксів», які замінили грошовими виплатами

Дитячий фонд ООН закликав уряд повернути українцям «пакунки малюка», які нещодавно замінили грошовими виплатами. Про це йдеться у відповідній заяві, розміщеній на сайті ЮНІСЕФ в Україні.

У дитячому фонді кажуть, що більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу у вигляді пакунків, а не грошових виплат. Більше того, програма є універсальною для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу.

«“Пакунок малюка” поєднує у собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини та навчальні матеріали для батьків, наприклад, щодо вакцинації та грудного вигодовування. Тож окрім матеріальної підтримки, сім’я отримує важливу інформацію, яка виховує навички позитивного батьківства та допомагає знизити напругу у підготовці до новонародженого», – заявляють в ЮНІСЕФ.

Також у дитячому фонді кажуть, що два роки систематично збирали відгуки батьків про програму видачі «бейбі-боксів». За їхніми даними, наразі 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді.

Стосовно наповнення боксу, то Міністерство соціальної політики дослухалось до побажання сімей та покращувало наповнення пакунку малюка – за два роки кількість предметів у пакунку зросла у 2,5 рази.

В середньому наповнення «бейбі-боксу» батьки оцінюють у 4,8 бала із 5 можливих. А більше половини отримувачів вважають вміст достатнім і вичерпним.

Крім того, у ЮНІСЕФ звертають увагу на економічну ефективність пакунків: вартість товарів для дитини із боксу обійдеться батькам дорожче на 50-200%.

Згідно з нещодавнім опитуванням ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на родинний бюджет відчули 79% респондентів, а половині (49%) отримувачів вдалося суттєво заощадити на купівлі товарів для немовляти на перших місяцях життя.

Нагадаємо, наприкінці липня Кабмін замінив «пакунки малюка» на грошові виплати. 5000 грн батьки новонароджених зможуть отримати на окремий рахунок у ПриватБанку, втім гроші можна буде використовувати нібито тільки на придбання товарів для малечі.

У Львівській ОДА кажуть, що пологові будинки зараз мають близько 2000 «бейбі-боксів», ще понад 4500 мають поставити найближчим часом. Відтак до кінця року браку «пакунків малюка» в області на буде.

Як писав Львівський портал, видача «пакунків малюка» породіллям у пологових будинках стартувала з 1 вересня 2018 року. Вартість одного такого боксу становить близько 3800 грн. Із початку 2020 року на Львівщині роздали вже більше 8000 «бейбі-боксів».

«Пакунок малюка» містить одноразові підгузки, серветки, пелюшки, шапочки, повзунки, матрац, пледи, косметичні засоби, термометр тощо. Цей комплект упакований в коробку-люльку з міцного картону та додатково укріпленим дном – вона може служити колискою для немовляти. Також такий набір включає буклети для батьків з корисною інформацією про догляд за дитиною, порадами медиків та інших фахівців. Із повним переліком того, що входить у «пакунок малюка», можна дізнатися за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.