5000 грн замість «бейбі-боксу»: як в уряді будуть контролювати витрачені гроші

У Міністерстві соцполітики кажуть, що грошові виплати, які нещодавно ввели замість «пакунків малюка», батьки можуть витрачати виключно за призначенням. При цьому у міністерстві будуть знати, чи пішли кошти саме на дитину, чи ні. Про це пише УП.

Заступник міністра соціальної політики Євген Котик пояснив, що в Мінсоцполітики знатимуть, як батьки витратять виплачені їм 5000 грн. При цьому жодних звітів від них вимагати не будуть.

Так, в Україні вводять систему, за якою за отримані гроші батьки зможуть купити тільки дитячі товари й тільки в певних магазинах, які візьмуть участь у проєкті на договірних умовах.

«Обов’язок з контролю за реалізацією саме продуктів, речей дитячого призначення здійснюватиметься безпосередньо банком, Мінсоцполітики, а також торговельною мережею, яка приєдналася до цього проєкту. В цьому випадку ми дуже чітко розуміємо, що при наданні кошти можуть піти в іншому напрямку, не на дитину. Тому ми й запровадили таку систему, знайшли новий механізм, який дасть змогу це проконтролювати. Щодо торговельних мереж, хотів би відзначити, що вони будуть неспеціалізовані. Це будуть діючі торговельні мережі, які просто приєднаються до цього проєкту на договірних умовах», – розповів Євген Котик.

Він також додав, що в Мінсоцполітики розглядають можливість вибору, але саме в межах цього пілотного проєкту хочуть дізнатися, яка форма – натуральна або грошова – буде кращою для українців, а також визначити, який набір дитячих товарів є більш оптимальний.

Нагадаємо, наприкінці липня Кабмін замінив «пакунки малюка» на грошові виплати. 5000 грн батьки новонароджених зможуть отримати на окремий рахунок у ПриватБанку, втім гроші можна буде використовувати нібито тільки на придбання товарів для малечі. На відміну «бейбі-боксів» відреагував ЮНІСЕФ, який закликав повернути їх.

У Львівській ОДА кажуть, що пологові будинки зараз мають близько 2000 «бейбі-боксів», ще понад 4500 мають поставити найближчим часом. Відтак до кінця року браку «пакунків малюка» в області на буде.

Як писав Львівський портал, видача «пакунків малюка» породіллям у пологових будинках стартувала з 1 вересня 2018 року. Вартість одного такого боксу становить близько 3800 грн. Із початку 2020 року на Львівщині роздали вже більше 8000 «бейбі-боксів».

«Пакунок малюка» містить одноразові підгузки, серветки, пелюшки, шапочки, повзунки, матрац, пледи, косметичні засоби, термометр тощо. Цей комплект упакований в коробку-люльку з міцного картону та додатково укріпленим дном – вона може служити колискою для немовляти.

Також такий набір включає буклети для батьків з корисною інформацією про догляд за дитиною, порадами медиків та інших фахівців. Із повним переліком того, що входить у «пакунок малюка», можна дізнатися за посиланням.

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