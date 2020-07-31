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5 тисяч замість бебі-боксів: покрокова інструкція, як отримати грошову компенсацію

Вероніка Рой

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У Міністерстві соціальної політики оприлюднили покрокову інструкцію, як отримати грошову компенсацію замість «пакунку малюка». Відповідну інструкцію опублікували на Facebook-сторінці.

 

Отож, для того, аби отримати грошову компенсацію замість «пакунку малюка», необхідно:

  • звернутися до «ПриватБанку»;
  • укласти договір з «ПриватБанком», відкриваєте рахунок зі спеціальним режимом використання, та отримуєте спеціальну соціальну картку;
  • звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування із заявою та пакетом документів протягом 12 місяців з дати народження дитини.

Документи, які потрібно подати:

  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • копія посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства);
  • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
  • копія рішення про влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);
  • довідка з пологового будинку про неотримання «пакунка малюка» (у разі народження дитини у пологовому будинку у 2020 році).

У Мінсоцполітики зазначають, що заяву та документи можна подати в електронному вигляді.

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У відомстві додають, що грошову компенсацію батьки можуть витрачати протягом року у визначених закладах торгівлі або через інтернет лише для придбання лише речей дитині чи засобів товарів для породіллі.

Як відомо, 29 липня Кабінет міністрів запровадив виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість «пакунку малюка». Кошти можна отримати на спеціальний рахунок у ПриватБанку, які можна буде використовувати тільки на придбання товарів для малюка.

Варто зауважити, що виплачувати кошти замість «пакунків малюка» вирішили після того, як виникла проблема з тендером із закупівлі бебі-боксів. Відтак 30 червня 2020 року Антимонопольним комітетом за результатом розгляду скарг учасників цього тендеру було прийнято рішення відмінити процедуру закупівлі «пакунків малюка».

Раніше заступник директора департаменту соціального захисту населення ЛОДА Віктор Степанюк розповідав Львівському порталу, що на Львівщині поки що дефіциту «пакунків малюка» немає. Наразі у пологових будинках є близько двох тисяч бебі-боксів. Тож затримок із їх видачею немає. Також область закупила ще понад 4,5 тисяч «пакунків малюка»: наразі чекають на їх поставку.

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