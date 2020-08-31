Гроші замість «пакунку малюка»: коли на Львівщині можна буде отримати компенсацію?

На Львівщині до листопада 2020 року очікують постачання ще близько 3 тисяч «пакунків малюка». Відтак в області отримати грошову компенсацію замість бебі-боксів можна буде після закінчення пакунків. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА з посиланням на департамент соціального захисту населення.

У департаменті соціального захисту населення пояснили, що грошова компенсація буде надаватись після закінчення у у пологових будинках «пакунків малюка».

Зокрема, у Львівській області з початку року станом на 27 серпня видано 12 971 «пакунків малюка» пологовими будинками та 640 – органами соціального захисту населення. До листопада 2020 року очікується постачання ще близько 3000 пакунків.

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Відтак призначення цільової грошової компенсаційної виплати замість натуральної допомоги «пакунок малюка» розпочнеться у області після закінчення зазначених пакунків.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні з 1 вересня починає працювати новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги пакунок малюка.

Нагадаємо, наприкінці липня Кабмін замінив «пакунки малюка» на грошові виплати. 5000 грн батьки новонароджених зможуть отримати на окремий рахунок у ПриватБанку, втім гроші можна буде використовувати нібито тільки на придбання товарів для малечі. На відміну «бейбі-боксів» відреагував ЮНІСЕФ, який закликав повернути їх.

Станом на початок серпня у Львівській ОДА казали, що пологові будинки мають близько 2000 «бейбі-боксів», ще понад 4500 мають поставити найближчим часом. Відтак до листопада цього року браку «пакунків малюка» в області на буде.

Як писав Львівський портал, видача «пакунків малюка» породіллям у пологових будинках стартувала з 1 вересня 2018 року. Вартість одного такого боксу становить близько 3800 грн. Із початку 2020 року на Львівщині роздали вже більше 8000 «бейбі-боксів».

«Пакунок малюка» містить одноразові підгузки, серветки, пелюшки, шапочки, повзунки, матрац, пледи, косметичні засоби, термометр тощо. Цей комплект упакований в коробку-люльку з міцного картону та додатково укріпленим дном – вона може служити колискою для немовляти.

Також такий набір включає буклети для батьків з корисною інформацією про догляд за дитиною, порадами медиків та інших фахівців. Із повним переліком того, що входить у «пакунок малюка», можна дізнатися за посиланням.

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