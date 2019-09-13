Бебі-бокс для новонароджених оновили. Що тепер входить в «пакунок малюка»?

Міністерство соціальної політики України збільшило вміст бебі-боксів для новонароджених. Про це пише УНІАН.
Пакунок, зокрема, наповнили удвічі більшою кількістю пелюшок (6 штук), з’явилися нові розміри дитячих шкарпеток (на вік 4-6 місяців). З одягу додали демісезонний комбінезон із капюшоном і синтепоновим наповнювачем. Крім того, у нових пакунках будуть розвиваючі килимки з м’якими дугами та підвісними іграшками, губки для купання і спеціальний гребінь.
Для молодих мам у набори додали по пачці післяпологових та звичайних прокладок. Пакунок можна отримати протягом місяця після народження дитини у пологовому будинку чи вже після подачі заявки у відділення соцзахисту.
Як раніше інформували у Мінсоцполітики, у «пакунок малюка» входить:
- Підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, та не менше 94 штук в упаковці.
- Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху, та не менше 56 штук в упаковці.
- Пелюшка ситцева, розмір 80 x 95 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
- Пелюшка фланелева, розмір 90 x 110 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
- Пелюшка муслінова, розмір 70 x 70 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
- Пелюшка багаторазова вологостійка, розмір 60 х 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
- Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 0 – 3 місяці
- Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 3 – 6 місяців
- Боді з коротким рукавом:
- розмір 50 – 56 см
- розмір 56 – 58 см
- Боді з довгим рукавом, трикотаж, стовідсоткова бавовна:
- розмір 50 – 56 см
- розмір 56 – 58 см
- Штани-повзунки із закритими носочками, стовідсоткова бавовна:
- розмір 50 – 56 см
- розмір 56 – 58 см
- Чоловічки з довгим рукавом та штанцями:
- розмір 50 – 56 см
- розмір 56 – 58 см
- Шкарпетки, частка бавовни у виробі не менше 90 відсотків, розмір 0 – 3 місяці
- Термометр для води
- Термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником
- Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з нержавіючої медичної сталі
- Прокладки для лактації, не менше 60 штук в упаковці
- Ковдра тепла/демісезонна, наповнювач – стовідсоткова бавовна, зовнішня тканина – також стовідсоткова бавовна, розмір 90 x 120 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
- Плед-ковдра, 100 % трикотаж, бавовна, розмір 60 x 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
- Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42 x 70. Розмір матрацу (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски
- Рушник махровий для купання з кутком, розмір 100 x 100 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %), вироблений з натурального матеріалу
- Іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена із пластику зі сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей
- Крем із вмістом ланоліну 100 %
- Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл
Весь комплект буде упакований в коробку-колиску з міцного картону, розмір 43×70×27 см. Зазначена коробка виготовляється з міцного гофрокартону з кашировкою та повнокольоровим друком на дно та кришку коробки. А для зміцнення конструкції, в дно та бокові стінки мають бути додані окремі вставки.
Нагадаємо, Львівський портал інформував про те, як отримати бебі-бокс, якщо його не видали у пологовому.
Вероніка Рой