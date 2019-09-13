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Бебі-бокс для новонароджених оновили. Що тепер входить в «пакунок малюка»?

Вероніка Рой

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Міністерство соціальної політики України збільшило вміст бебі-боксів для новонароджених. Про це пише УНІАН.

 

Пакунок, зокрема, наповнили удвічі більшою кількістю пелюшок (6 штук), з’явилися нові розміри дитячих шкарпеток (на вік 4-6 місяців). З одягу додали демісезонний комбінезон із капюшоном і синтепоновим наповнювачем. Крім того, у нових пакунках будуть розвиваючі килимки з м’якими дугами та підвісними іграшками, губки для купання і спеціальний гребінь.

Для молодих мам у набори додали по пачці післяпологових та звичайних прокладок. Пакунок можна отримати протягом місяця після народження дитини у пологовому будинку чи вже після подачі заявки у відділення соцзахисту.

Як раніше інформували у Мінсоцполітики, у «пакунок малюка» входить:

  • Підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, та не менше 94 штук в упаковці.
  • Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху, та не менше 56 штук в упаковці.
  • Пелюшка ситцева, розмір 80 x 95 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
  • Пелюшка фланелева, розмір 90 x 110 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
  • Пелюшка муслінова, розмір 70 x 70 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
  • Пелюшка багаторазова вологостійка, розмір 60 х 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
  • Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 0 – 3 місяці
  • Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 3 – 6 місяців
  • Боді з коротким рукавом:
  • розмір 50 – 56 см
  • розмір 56 – 58 см
  • Боді з довгим рукавом, трикотаж, стовідсоткова бавовна:
  • розмір 50 – 56 см
  • розмір 56 – 58 см
  • Штани-повзунки із закритими носочками, стовідсоткова бавовна:
  • розмір 50 – 56 см
  • розмір 56 – 58 см
  • Чоловічки з довгим рукавом та штанцями:
  • розмір 50 – 56 см
  • розмір 56 – 58 см
  • Шкарпетки, частка бавовни у виробі не менше 90 відсотків, розмір 0 – 3 місяці
  • Термометр для води
  • Термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником
  • Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з нержавіючої медичної сталі
  • Прокладки для лактації, не менше 60 штук в упаковці
  • Ковдра тепла/демісезонна, наповнювач – стовідсоткова бавовна, зовнішня тканина – також стовідсоткова бавовна, розмір 90 x 120 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
  • Плед-ковдра, 100 % трикотаж, бавовна, розмір 60 x 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
  • Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42 x 70. Розмір матрацу (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски
  • Рушник махровий для купання з кутком, розмір 100 x 100 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %), вироблений з натурального матеріалу
  • Іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена із пластику зі сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей
  • Крем із вмістом ланоліну 100 %
  • Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл

Весь комплект буде упакований в коробку-колиску з міцного картону, розмір 43×70×27 см. Зазначена коробка виготовляється з міцного гофрокартону з кашировкою та повнокольоровим друком на дно та кришку коробки. А для зміцнення конструкції, в дно та бокові стінки мають бути додані окремі вставки.

Нагадаємо, Львівський портал інформував про те, як отримати бебі-бокс, якщо його не видали у пологовому.

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