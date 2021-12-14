За останню добу на Львівщині провакцинували майже 9 тисяч осіб

Протягом понеділка, 13 грудня, на Львівщині щеплення від коронавірусної інфекції отримали 8 721 мешканець Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської облради.

Так, станом на 14 грудня covid-щеплення на Львівщині зробили 1 767 051 людині. З них 819 526 осіб уже пройшли повний курс вакцинації.

Протягом минулої доби, 13 грудня, щеплення отримали 8 721 людини, друге щеплення зробили 6 474 особам.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 860 258, слідом йде китайська Coronavac – 497 316 людей, Astra Zeneca – 188 140, Moderna – 182 934 осіб і Covishield – 38 403.

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Зауважимо, протягом останнього тижня в області помітно падає рівень вакцинації від коронавірусної інфекції. Це раніше підтверджував регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут. За його словами, наразі в області роблять в половину менше вакцинацій від тих, що рекомендувало МОЗ, а це 23 тисячі вакцинацій щоденно.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

На Львівщині з 14 до 19 грудня працюватимуть понад 30 центрів вакцинації. Протягом тижня в центрах вакцинації covid-щеплення можна отримати чотирма вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer та Moderna.

Нагадаємо, з початку грудня на Львівщині знизився рівень covid-вакцинації. Хоча зі середини жовтня у Львові був ажіотаж з охочих щепитися, перед пунктами вакцинації були черги. А через «червону» карантинну зону в області взагалі втричі виросли темпи вакцинації.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Щодо бустерної дози, то на Львівщині прогнозують, що третє щеплення почнуть робити мешканцям не раніше середини січня 2022 року. Проте все залежить від темпів вакцинації.

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