У Рясному поблизу дитячого садка помітили лисицю

У житловому мікрорайоні Львова Рясне-2 очевидці помітили лисицю, що бігла поблизу дитячого садочку. Чи була вона скаженою невідомо. У Держпродспоживслужбі кажуть, що про цей випадок їм не повідомляли. Про це повідомляє Львівський портал.

5 грудня, львів’янка Катерина Дзюбіна на сторінці у Facebook опублікувала фотографії лисиці. Очевидці зустріли її 4 грудня поблизу дитячого садочку №184 «Лісова казка», що на вулиці Івана Величковського, 12. Садочок розташований біля лісового масиву.

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«Пішли змії, прийшли лисиці. У жовтні – листопаді цього року лисиць також бачили на подвір’ї будинків по вул. Шевченка 416, 418», – йдеться у повідомленні.

Як розповів Львівському порталу начальник відділу організації протиепізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Михайло Демчишин, якщо кусає лисиця потрібно терміново звертатися до лікарів, адже вона може бути скажена. Однак саме про цей випадок Держпродспоживслужбу не повідомляли.

«Зараз така тенденція, що лисиці підходять до населених пунктів. Їх популяція збільшилася. Якщо лисиця не скажена, то вона не мала б нападати. Якщо лисиця виявиться скажена – це велика небезпека. Вона може вкусити як тварину, так і людину. Якщо кусає скажена лисиця потрібно терміново звертатися до лікарів. Ми проводимо вакцинацію, але не в місті, а в лісах та на полях», – розповів Михайло Демчишин.

Зазначимо, сказ може передатися й людині, якщо її вкусить заражена тварина. Чим ближче відбувся укус до голови, тим небезпечніше, оскільки вірус сказу уражає мозок. Якщо вас таки вкусила скажена тварина, необхідно: відразу провести місцеву обробку рани: поверхню рани промити водою з господарським милом, а її краї обробити 70% спиртом чи 5% розчином йоду;

після обробки рани негайно зверніться до лікаря – лише своєчасно розпочатий курс антирабічних щеплень допоможе уникнути зараження;

тварину, що покусала, заборонено вбивати. Її слід негайно ізолювати і звернутися до державної ветеринарної служби вашого міста/району;

якщо тварина, яка вас вкусила, загинула, все одно варто звернутися до найближчої ветеринарної клініки. Перші ознаки хвороби у людини з’являються раптово. Вже за один-два дні від початку захворювання на місці загоєної від укусу рани рубці набухають і робляться темно-червоними, виникає тягучий біль. Починається нездужання, слабкість, з’являється почуття туги, пригніченість. Разом із цим хворий втрачає апетит, погано спить, стає неспокійним, дратівливим. У хворого з’являється спрага, він просить пити, але проковтнути воду не може через судоми м’язів гортані. Розвивається тяжка ознака так званої «водобоязні». Захворювання триває 2-4 дні і закінчується смертю. (Натисніть на зображення для збільшення) Розпізнати скажену тварину можна за зміною її поведінки, зокрема за її агресивністю та втратою відчуття страху, вона починає нападати на людей та інших тварин. Також варто бути пильним, якщо вдень у вашому населеному пункті з’явились дикі тварини (лисиці, вовки, песці та інші). У слині тварин вірус сказу з’являється за 10 днів до появи у неї перших ознак хвороби. Тому коли людину вкусила чи подряпала на перший погляд здорова тварина все одно необхідно звернутися до лікаря. Пам’ятайте: сказ не можна вилікувати, його можна лише попередити! Нагадаємо, наприкінці минулого року у Дрогобичі сказ виявили у домашнього собаки. У Львові перший випадок сказу у тварини за 12 років зафіксували у травні 2019-го. Згодом виявли ще заражену сказом лисицю. В обох випадках у зоні довкола спалаху оголошували карантин, а всіх безпритульних тварин масово вакцинували. Зробити щеплення від сказу своїм домашнім улюбленцям закликали й львів’ян – для цього у ветеринарних клінках та окремих пунктах запровадили безкоштовну вакцинацію. Додамо, що загалом протягом 2019 року у Львові тварини покусали 937 людей, 360 із них запропонували ввести антирабічне щеплення. Цьогоріч у лютому мешканець Миколаєва підібрав дворового кота, який мав сказ. Через два дні тварина вкусила свого нового власника. Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Галина Боршовська