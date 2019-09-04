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Через лисицю зі сказом, яка гуляла на Левандівці, задля безпеки перевакцинують вуличних тварин

Соломія Головіна

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На Левандівці повторно вакцинують вуличних тварин через випадок сказу в лисиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За словами директорки ЛКП «Лев» Оксани Кошак, зважаючи на виявлений випадок сказу в лисиці, яка днями зайшла на територію приватного будинку на Левандівці, підприємство посилить такі свої дії в межах мікрорайону та 5-кілометрової карантинної зони довкола нього. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 4 вересня, на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС.

Йдеться, зокрема, про, власне, Левандівку, вул. Шевченка, мікрорайони Рясне-1 та Рясне-2, вул. Городоцьку та частину села Рясне-Руське.

«Ми завжди поточно проводимо цю роботу. Але, зважаючи на такий випадок, ми просто посилимо свої дії в межах 5-кілометрової зони від Левандівки та перевакцинуємо вуличних тварин задля безпеки, – зазначає Оксана Кошак. – Загалом наша практика щорічної перевакцинації безпритульних собак є дуже правильною, адже жодне місто в нашій країні цього не робить. Та й у світі повторна вакцинація собак мало де практикується. Тобто ми забезпечуємо безпеку вуличних тварин і будемо продовжувати посилено працювати саме в карантинній зоні».

За словами посадовиці, тварина зі сказом надійшла з-поза меж міста. Відтак, важливо реалізувати низку заходів у співпраці з ЛОДА, аби таких випадків у Львові більше не траплялось. Як зазначив заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак, міськрада скерує листа в облдержадміністрацію з проханням вжити необхідних запобіжних заходів.

До слова, мешканцям будинку, на територію якого потрапила лисиця зі сказом, зробили щеплення в одній із міських лікарень, а їхнім собакам, які мали контакт із хворою твариною, тричі провели вимушену вакцинацію, через два тижні її проведуть вчетверте. Наразі собаки перебувають у вольєрах під наглядом.

Львівський портал також інформував, що від сьогодні, 4 вересня, у Львові можна безоплатно зробити щеплення від сказу своєму собаці чи коту. Детальніше про це читайте тут.

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