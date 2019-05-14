У Львові вперше за 12 років зафіксовано сказ у тварини

Вперше з 2007 року у Львові зареєстрували випадок сказу у тварини. Собаку виявили у парку Знесіння, а відтак на всіх безпритульних тварин в радіусі п’яти км від місця спалаху очікує обов’язкова перевакцинація. Про це сьогодні, 14 травня, під час брифінгу повідомила начальниця відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби Львівщини Уляна Гуменна, передає кореспондент Львівського порталу.

Як вже відомо, 11 травня у ЛКП «Лев» підтвердили випадок сказу у собаки за кличкою Кекс, якого 21 квітня невідомі люди передали у Домівку врятованих тварин, що знаходиться у парку «Знесіння». Зокрема, 10 травня ветеринари підприємства помітили дивну поведінку собаки. Після проведених аналізів лікарі підтвердили діагноз – сказ.

У зв’язку з цим сьогодні у Львівській міській раді відбулося позапланове засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС щодо випадку захворювання на сказ безпритульної тварини, яка перебувала на перетримці в ЛКП «Лев».

Під час засідання комісії директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак наголосила, що собака не могла нікого заразити, оскільки у період можливої передачі сказу вона знаходилася у них на підприємстві. Через хворобливий вигляд та асоціальність Кекс був ізольований від інших мешканців центру та контактував лише з ветеринарами. Опісля підтвердження діагнозу, працівників підприємства було вакциновано.

Оксана Кошак пояснила, що незважаючи на те, що період зараження оточуючих починається за 10 днів до смерті, вірус в собаці знаходився задовго до того. Відтак, розшукуються її господарі для встановлення місця спалаху.

За словами Оксани Кошак, проблема залишається у тому, що собаку покинули у сумці у парку «Знесіння», проте за словами ветеринарів – це була або квартирна або собака у приватному будинку, яка не виходила на прогулянку на повідку.

«Для встановлення вогнища спалаху ми шукаємо господарів тварини. Людей, які мають інформацію, або можливо сусіди помітили зникнення схожої собаки, просимо зголоситися за номером 068 53−54−545», – зазначила Оксана Кошак.

Окрім того, керівниця ЛКП «Лев» вимагає введення 60 денного карантину на території підприємства. Тобто протягом двох місяців центр не прийматиме тварин та не випускатиме тих, які є зараз в закладі. За той час у Львові мають провести вакцинацію безпритульних тварин у радіусі 5 км від місця спалаху.

Однак, рішення про карантин досі не прийняте, наразі його розглядає комісія.

Також начальник Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини Орест Крук наголосив, що причин для паніки немає, однак, власників усіх тварин просять звернутися до Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини (вул. Ярошенка, 16 та вул. Промислова, 9) для вакцинації домашніх улюбленців. Орест Крук додав, що згодом у Львові розмістять тимчасові пункти вакцинації.

До слова, станом на 14 травня у Львівській області зареєстровано 20 випадків сказу серед тварин, один з них у Львові. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив державний ветеринарний інспектор ГУ Держпродспоживслужби Львівщини Михайло Демчишин.

Зокрема, мова йде про 8 випадків сказу у собак, 7 – лисиць та 5 – котів.

Додамо, що торік у Львівській області було зафіксовано 43 випадки сказу тварин.