У Львові з початку року тварини покусали майже 1000 людей: як вберегтись від сказу

30 листопада виявлено вірус сказу у лисиці, яку напередодні задушив собака у приватній садибі Львова. Тож фахівці акцентують на важливості дотримуватись правил особистої безпеки з мертвими або живими тваринами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Сказ – це особливо-небезпечне інфекційне захворювання, спільне для тварин і людей, що спричиняється вірусом і закінчується смертю. Щорічно в Україні реєструється близько 100 – 110 тис осіб, які звернулись за медичною допомогою з приводу укусів тваринами, з яких 60% потерпілих отримали скерування на лікування за підозрою в інфікуванні вірусом сказу.

За 11 місяців поточного року по Львову зареєстровано 937 випадків покусів людей тваринами, з них невідомими – 430 випадків, 360 особам запропоновано проведення антирабічної допомоги. Зараження вірусом відбувається через покуси та ослинення людей і тварин від хворих на сказ тварин. Тривалість інкубаційного періоду залежить від місця покусу. Чим ближче відбувся укус до голови, тим небезпечніше, оскільки вірус сказу уражає мозок.

Головною ознакою захворювання диких тварин є зміна поведінки – втрата відчуття страху. Звірі втрачають обережність, з’являються вдень в населених пунктах, в місцях випасу і утримання худоби, нападають на тварин і людей. У слині тварин вірус сказу з’являється за 10 днів до появи у неї перших ознак хвороби. Тому коли людину вкусила чи подряпала на перший погляд, здорова тварина, необхідно звернутися до лікаря.

Перші ознаки хвороби у людини з’являються раптово. Вже за один – два дні від початку захворювання на місці загоєної від укусу рани рубці набухають і робляться темно – червоними, виникає тягучий біль. Починається нездужання, слабкість, з’являється почуття туги, пригніченість. Разом з цим хворий втрачає апетит, погано спить, стає неспокійним, дратівливим. У хворого з’являється спрага, він просить пити, але проковтнути воду не може через судоми м’язів гортані. Розвивається тяжка ознака так званої «водобоязні». Захворювання триває 2−4 дні і закінчується смертю.

Якщо людину покусала підозріла на сказ тварина, необхідно, перш за все, застосувати заходи для негайного знешкодження вірусу в рані, а саме: місця укусу промити розчином мила і обробити йодом, накласти стерильну пов’язку. Після обробки рани необхідно негайно звернутися до лікаря. Єдиним заходом попередження сказу у людини, яку покусала хвора тварина, є щеплення. Тільки лікарі – травматологи або хірурги оцінюють стан потерпілого і призначають антирабічне лікування, зважаючи на висновки фахівців ветеринарної служби щодо тварин. Щеплення призначаються потерпілим від хворих або підозрілих на сказ тварин, від диких тварин і від тих, які втекли, загинули або були вбиті після нападів. Початок лікування можна відкласти на час 10 – ти денного ветеринарного спостереження за живою домашньою твариною, і скасувати його, якщо тварина здорова.

Щоб захистити себе від захворювання необхідно дотримуватись наступних правил:

– власникам домашніх тварин дотримуватись вимог Ухвали ЛМР від 17.03.2016 «Про затвердження Правил утримання і поводження з тваринами у м. Львові» щодо реєстрації, щорічної профілактичної вакцинації тварин, вигулу та обов’зками до прибирання екскрементів;

– дворових собак утримувати у вольєрах, вигулювати на короткому повідку та намордниках;

– у випадку отримання покусу або ослинення домашніми та дикими або невідомими тваринами звертатися в травматологічні пункти за спеціалізованою медичною допомогою;

– уникати контактів з бездомними та дикими тваринами;

– вжити заходи по недопущенню диких хижаків до тваринницьких ферм та інших місць розташування свійських тварин;

– мисливцям та працівникам лісового господарства під час зняття шкіри з вбитих диких тварин користуватися гумовими рукавичками, після чого, не знімаючи їх вимивати руки у дезінфекційному розчині.

Про випадки, коли на подвір’я забіжить дикий лісовий звір і контактуватиме з домашніми тваринами, або якщо буде виявлено труп дикої тварини, обов’язково слід повідомляти представників ветеринарної служби за телефонами 233−22−00, 252−27−24.

Пам’ятайте, сказ вилікувати не можна, його можна тільки попередити!

Нагадаємо, вперше сказ у Львові цьогоріч виявили в середині травня. Тоді у парку «Знесіння» знайшли пса, який був заражений. Цей випадок – перший за останні 12 років у місті.

Другий випадок стався у вересні на Левандівці. Тут виявили заражену сказом лисицю. В обох випадках у зоні довкола спалаху оголошували карантин, а всіх безпритульних тварин масово вакцинували. Зробити щеплення від сказу своїм домашнім улюбленцям закликали й львів’ян – для цього у ветеринарних клінках та окремих пунктах запровадили безкоштовну вакцинацію.

Детальніше про сказ у тварин, його симптоми, можливість зараження людей, а також про те, як врятувати свого домашнього улюбленця, читайте тут.