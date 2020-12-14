У Дрогобичі виявили сказ у домашнього собаки

У Дрогобичі в домашнього собаки виявили сказ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.
Так, 11 грудня згідно проведеного дослідження у Львівській регіональній державній лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у домашньої собаки було виявлено захворювання на сказ.
Відтак під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дрогобицької міськради вирішили охопити карантинними обмеженнями такі вулиці: вул. Східна, вул. А. Мельника, вул. С. Наливайка, вул. Кропивницького, вул. Нечая, вул. Паркова, вул. І. Підкови, частина вул. П. Орлика.
«У зоні карантинних обмежень проводиться вимушена імунізація сприйнятливих до сказу тварин, зокрема м’ясоїдних. Спеціалістами Дрогобицької районної державної лікарні ветеринарної медицини розроблено План заходів щодо боротьби з даним захворюванням у м. Дрогобич», – інформують у мерії.
Карантинні обмеження триватимуть протягом двох місяців.
Лікарі ветеринарної медицини вкотре нагадують, що сказ – дуже небезпечне вірусне захворювання домашніх і диких тварин, людини. Основним джерелом збудника інфекції є хворі дикі тварини (лисиці, вовки, песці, єнотовидні собаки, гризуни та ін.).
За період останніх 3-х років у Дрогобицькому районі зареєстровано 13 випадків захворювання тварин на сказ, з них 4 – у собак, 7 – у лисиць та 1 – у ВРХ ( корови ), 1 – кіт. Сказ передається у результаті укусу людини хворою твариною або в результаті потрапляння її слини на ранки, подряпини чи слизові оболонки. Інкубаційний період хвороби триває від 1 до 3 місяців.
Як розпізнати хвору тварину: зміна поведінки тварини, втрата відчуття страху, поява диких тварин вдень серед людей у населених пунктах, агресивність та напад на людей.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Соломія Головіна