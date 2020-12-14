У Дрогобичі виявили сказ у домашнього собаки

У Дрогобичі в домашнього собаки виявили сказ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.

Так, 11 грудня згідно проведеного дослідження у Львівській регіональній державній лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у домашньої собаки було виявлено захворювання на сказ.

Відтак під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дрогобицької міськради вирішили охопити карантинними обмеженнями такі вулиці: вул. Східна, вул. А. Мельника, вул. С. Наливайка, вул. Кропивницького, вул. Нечая, вул. Паркова, вул. І. Підкови, частина вул. П. Орлика.

Реклама партнерів

«У зоні карантинних обмежень проводиться вимушена імунізація сприйнятливих до сказу тварин, зокрема м’ясоїдних. Спеціалістами Дрогобицької районної державної лікарні ветеринарної медицини розроблено План заходів щодо боротьби з даним захворюванням у м. Дрогобич», – інформують у мерії.

Карантинні обмеження триватимуть протягом двох місяців.

Лікарі ветеринарної медицини вкотре нагадують, що сказ – дуже небезпечне вірусне захворювання домашніх і диких тварин, людини. Основним джерелом збудника інфекції є хворі дикі тварини (лисиці, вовки, песці, єнотовидні собаки, гризуни та ін.).

За період останніх 3-х років у Дрогобицькому районі зареєстровано 13 випадків захворювання тварин на сказ, з них 4 – у собак, 7 – у лисиць та 1 – у ВРХ ( корови ), 1 – кіт. Сказ передається у результаті укусу людини хворою твариною або в результаті потрапляння її слини на ранки, подряпини чи слизові оболонки. Інкубаційний період хвороби триває від 1 до 3 місяців.

Як розпізнати хвору тварину: зміна поведінки тварини, втрата відчуття страху, поява диких тварин вдень серед людей у населених пунктах, агресивність та напад на людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.