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Де у Львові можна безкоштовно провакцинувати котів та собак від сказу. Перелік ветклінік

Вероніка Рой

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З 10 по 30 вересня низка комунальних, державних та приватних ветеринарних клінік Львова через випадок сказу, який був зафіксований 2 вересня в житловому масиві Левандівка, будуть безкоштовно вакцинувати котів та собак. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, мова йде про випадок, коли двоє домашніх собак загризли дику лисицю зі сказом, яка потрапила на подвір’я житлового будинку на Левандівці. У зв’язку з цим приватні ветеринарні клініки, які є учасниками Асоціації ветеринарів Львова, долучаються до ЛКП «Лев» та державних ветклінік — з 10 до 30 вересня безкоштовно вакцинуватимуть котів та собак від сказу.

Де безоплатно вакцинувати свого улюбленця? Перелік установ:

  • Львівська міська державна лікарня ветеринарної медицини, вул. Промислова, 9, тел.: (032) 252−27−242.
  • Львівська міська державна лікарня ветеринарної медицини, вул. Єрошенка, 16, тел.: (032) 233−22−00
  • Перша Комунальна Ветеринарна Клініка ЛКП «Лев», вул. Промислова, 56, тел.: (068) 535 45 45, (032) 293 30 41
  • Ветеринарна клініка «Імпульс», вул. Садова, 2/4, тел.: (068) 258 19 79
  • Ветеринарна клініка «Імпульс», вул. Широка, 81, тел.: (068) 258 19 80
  • Ветеринарна клініка «ZAGAVET», вул. Київська, 17, тел.: (094) 993 83 17, (032) 253 63 17
  • Ветеринарна клініка «Прайд», вул. Сихівська, 26, тел.: 098−110−01−19
  • Ветеринарна клініка «Прайд», вул.В.Великого, 22, тел.: (098) 110 01 18
  • Ветеринарна клініка «Вуса Лапи Хвіст», вул. Антоновича, 138б, тел.: (067) 726 49 62, (032) 253 52 74
  • Ветеринарна клініка «Вуса Лапи Хвіст», проспект Червоної Калини, 103, тел.: (094) 993 72 74
  • Ветеринарна клініка доктора Маркевича, вул. Лисеницька, 2а, тел.: (068) 151 51 55
  • Ветеринарна клініка «Eurovet» вул. Пасічна, 102, тел.: (063) 177 42 15, (032) 232 99 92
  • Ветеринарний центр «Vetmed», вул. Нечуя-Левицького, 10/1, тел.: (094) 847 12 13, (032) 247 12 13
  • Ветеринарний кабінет «Ескулап», Львів-Зубра, вул. Лісна, 50a, тел.: (098) 038 66 88
  • Ветеринарна клініка «СоноВет» вул. Ільмова, 11, тел.: (068) 664 04 00
  • Ветеринарна клініка «СоноВет», вул. Кульпарківська, 13/11, тел.: (068) 904 40 70, (099) 777 57 30.
  • Ветеринарна клініка «Ветіко», вул. Червоної Калини, 95, тел.: (097) 701 08 09
  • Ветеринарний кабінет «VetHelp», вул. Пулюя, 40, тел.: (067) 90 22 029.

Ветеринарні клініки та кабінети просять львів’ян телефонувати заздалегідь, аби узгодити час та дату візиту. Ветлікарі радять не затягувати з вакцинацією домашніх улюбленців, адже це — єдиний спосіб захистити чотирилапого від смертельно небезпечного захворювання та запобігти поширенню недуги.

Нагадаємо, у липні у Львові вперше за останні 12 років виявили сказ у тварини. Хвору собаку знайшли у парку «Знесіння», тож через це усіх безпритульних тварин у радіусі 5 км від місця спалаху щепили.

Також на карантин закрилось і ЛКП «Лев», а для всіх тварин у міста організували безкоштовну виїзну вакцинацію від сказу.

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