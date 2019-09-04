У Львові стартувала вакцинація тварин від сказу. Де можна безкоштовно зробити щеплення?

Від сьогодні, 4 вересня, у Львові можна безоплатно зробити щеплення від сказу своєму собаці чи коту. Спеціальні пункти, де безкоштовно щеплюватимуть тварин, працюють на вул. Промисловій, 9, вул. Промисловій, 56 та на вул. Ярошенка, 16. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Як розповіла директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак, для того, аби запобігти поширенню сказу у Львові розпочали масштабну вакцинацію тварин, до якої згодолм мають долучитися й регіональні ветеринарні клініки.

«Від сьогодні у львівських ветеринарних клініках буде проводитись безкоштовна вакцинація господарських тварин: собак та котів. Як приватні, так і державні клініки, ЛКП «Лев» доєднаються, щоб максимально запобігти поширенню такого небезпечного захворювання як сказ у нашому місті. Також із понеділка до нас долучаться регіональні клініки, які теж не можуть перебувати осторонь проблеми. Ми закликаємо всіх власників тварин, особливо собак, пройти вакцинацію. Адже вакцинація – це єдине, що може убезпечити домашню тварину від сказу і виключити ризики передачі», – розповіла Оксана Кошак.

Нагадаємо, у липні у Львові вперше за останні 12 років виявили сказ у тварини. Хвору собаку знайшли у парку «Знесіння», тож через це усіх безпритульних тварин у радіусі 5 км від місця спалаху щепили.

Також на карантин закрилось і ЛКП «Лев», а для всіх тварин у міста організували безкоштовну виїзну вакцинацію від сказу.