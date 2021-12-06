На Львівщині від Covid вакцинували ще 5198 людей

Повний курс covid-вакцинації пройшли понад 758 тисяч мешканців Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Станом на 6 грудня, covid-щеплення на Львівщині зробили 1 679 014 людям. З них 758 041 особа уже пройшла повний курс вакцинації.

Протягом минулої доби, 5 грудня, в області працювали 22 центри вакцинації та 52 пункти щеплення. Так, вчора імунізували ще 5 198 людей.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 808 414, слідом йде китайська Coronavac – 464 815 людей, Astra Zeneca – 464 815, Moderna – 175 019 особа та Covishield – 38 403.

Реклама партнерів

Нагадаємо, на Львівщині знизились показники вакцинації від коронавірусу, тому мешканців закликають робити щеплення, аби безпечно відсвяткувати Новий рік та Різдво.

Через «червону» карантинну зону на Львівщині втричі виросли темпи covid-вакцинації. Зі середини жовтня у Львові був ажіотаж з охочих щепитися, перед пунктами вакцинації були черги. Рекордний показник вакцинації в області – майже 24 тисячі людей, які отримали щеплення за добу 29 жовтня.

Зараз щеплення проти коронавірусу на Львівщині можна зробити вакцинами CoronaVac, Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca, а віднедавна – знову й вакциною Moderna. На яку з них на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.