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На Львівщині від Covid вакцинували ще 22 тисячі людей

Ольга Денисяка

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На Львівщині у вівторок, 23 листопада, щеплення від коронавірусу отримали 22,8 тисячі осіб. З них – 7 тисяч осіб отримали першу дозу вакцини, 15 тисяч– другу дозу). Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Кількість щеплень у районах:

  • м. Львів – 8035
  • Львівський – 3717
  • Яворівський – 1644
  • Червоноградський – 1205
  • Стрийський – 2763
  • Самбірський – 1603
  • Золочівський – 2037
  • Дрогобицький – 1255
  • Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 622

23 листопада в області працювали 27 центрів вакцинації та 178 пунктів щеплення.

В області станом на ранок 24 листопада провели 1,5 мільйона щеплень (з них 637 909 – другою дозою): вакциною «Covieshield» – 38 403, «AstraZeneca» – 173 236, «Coronavac» – 417 286, «Pfizer» – 718 453, «Moderna» – 157 891.

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Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Нагадаємо, через «червону» карантинну зону на Львівщині втричі виросли темпи covid-вакцинації. Рекордний показник – майже 24 тисячі людей, які отримали щеплення за добу 29 жовтня.

Львівщину визнали лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком 60+. Станом на початок листопада половина з них отримала хоча б одне щеплення.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 22-28 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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