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Майже 559 тисяч мешканців Львівщини повністю провакцинувались від Сovid-19

Аліса Белей

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Львівщина перетнула показник у пів мільйона повністю провакцинованих від коронавірусу мешканців. Станом на середу, 17 листопада, два необхідні щеплення мають майже 559 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Загалом на Львівщині covid-щеплення зробили 1 379 727 людям. Із них 558 956 осіб уже пройшли повний курс вакцинації.

Протягом минулої доби, 16 листопада, щеплення отримали 21 751 людина, друге необхідне щеплення зробили 12 322 особам. У розрізі районів covid-вакцинація пройшла так:

  • м. Львів – 8086
  • Львівський – 3577
  • Яворівський – 1243
  • Червоноградський – 1344
  • Стрийський – 2229
  • Самбірський – 1291
  • Золочівський – 1655
  • Дрогобицький – 1727
  • Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 599

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 650 659, слідом йде китайська Coronavac – 375 234 людей, Astra Zeneca – 163 679, Moderna – 151 752 особи і Covishield – 38 403.

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Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Нагадаємо, через «червону» карантинну зону, яка діє на Львівщині з 30 жовтня, в області втричі виросли темпи covid-вакцинації. До прикладу, лише за добу 29 жовтня щеплення отримали майже 24 тисячі людей, що є рекордним показником.

Львівщину визнали лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком 60+. Станом на 11 листопада половина з них отримала хоча б одне щеплення.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Додамо, що кількість охочих до вакцинації в Україні дещо падає. Так, 14 листопада щеплення від ковіду отримали лише  97 373 українці, 15 листопада – 268 088 людей. Тоді як вкінці жовтня за добу в Україні робили рекордних понад 300 тисяч щеплень за добу.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 8-14 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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