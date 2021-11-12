На Львівщині зробили понад 18 тисяч covid-щеплень за добу

У четвер, 11 листопада, щеплення від коронавірусу отримали понад 18 тисяч мешканців Львівської області. З них майже 9 тисяч осіб отримали першу дозу вакцини, а майже 9,5 тисяч – другу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

11 листопада в області працювали 26 центрів вакцинації та 147 пунктів щеплення.

Кількість щеплень за добу у районах:

м. Львів – 7379;

Львівський – 2257;

Яворівський – 1142;

Червоноградський – 1373;

Стрийський – 1575;

Самбірський – 1241;

Золочівський – 1507;

Дрогобицький – 1105;

Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 833.

Загалом на Львівщині станом на ранок 12 листопада проведено 1 300 201 щеплення (з них – 514 280 другою дозою).

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Щеплення мешканцям області робили такими препаратами: вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 158 294, «Coronavac» – 350 417, «Pfizer» – 602 664, «Moderna» – 150 423.

Нагадаємо, через «червону» карантинну зону, яка діє на Львівщині з 30 жовтня, в області втричі виросли темпи covid-вакцинації. До прикладу, лише за добу 29 жовтня щеплення отримали майже 24 тисячі людей, що є рекордним показником.

Львівщину визнали лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком 60+. Станом на 11 листопада половина з них отримала хоча б одне щеплення.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Також на Львівщині офіційно підтвердили випадки мутованого штаму коронавріусної інфекції «Дельта+». Через в області прогнозують важку епідситуацію ще декілька місяців.

Зауважимо, раніше львівський лікар розповідав про 10 симптомів штаму «Дельта+».

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. З графіком роботи на 8-14 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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