ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині зробили понад 18 тисяч covid-щеплень за добу

Аліса Белей

|

У четвер, 11 листопада, щеплення від коронавірусу отримали понад 18 тисяч мешканців Львівської області. З них майже 9 тисяч осіб отримали першу дозу вакцини, а майже 9,5 тисяч – другу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

11 листопада в області працювали 26 центрів вакцинації та 147 пунктів щеплення.

Кількість щеплень за добу у районах:

  • м. Львів –  7379;
  • Львівський – 2257;
  • Яворівський – 1142;
  • Червоноградський – 1373;
  • Стрийський – 1575;
  • Самбірський – 1241;
  • Золочівський – 1507;
  • Дрогобицький – 1105;
  • Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) –  833.

Загалом на Львівщині станом на ранок 12 листопада проведено 1 300 201 щеплення (з них – 514 280 другою дозою).

Реклама партнерів

Щеплення мешканцям області робили такими препаратами: вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 158 294, «Coronavac» – 350 417, «Pfizer» – 602 664, «Moderna» – 150 423.

Нагадаємо, через «червону» карантинну зону, яка діє на Львівщині з 30 жовтня, в області втричі виросли темпи covid-вакцинації. До прикладу, лише за добу 29 жовтня щеплення отримали майже 24 тисячі людей, що є рекордним показником.

Львівщину визнали лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком 60+. Станом на 11 листопада половина з них отримала хоча б одне щеплення.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Також на Львівщині офіційно підтвердили випадки мутованого штаму коронавріусної інфекції «Дельта+». Через в області прогнозують важку епідситуацію ще декілька місяців.

Зауважимо, раніше львівський лікар розповідав про 10 симптомів штаму «Дельта+».

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. З графіком роботи на 8-14 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів