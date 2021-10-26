Львівський лікар назвав 10 симптомів штаму Дельта+

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта плюс», а з основних симптомів – висока температура до 10 днів. Про це розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький, пише Главком.

Лікар Тарас Жиравецький назвав такі особливості коронавірусу при штамі «Дельта» плюс:

Висока температура, яка може триматися понад 10 днів. Пацієнти намагаються її збити, а вона знову за кілька годин може повертатися і створювати значний дискомфорт для пацієнта. Нудота, причому тривала, яка впливає на апетит. Пацієнт може нічого не їсти кілька днів, що призводить до втрати ваги та виснаження. Виснажливий сухий кашель, який важко піддається лікуванню. Біль у спині, іноді дуже сильний. Діарея, причому може з’являтися не з першого дня захворювання. Головний біль, який часто стає нестерпним. Тяжкість дихання навіть при нормальній сатурації. Швидке падіння сатурації у старших пацієнтів. Цей стан важко контролювати без можливості отримувати кисень, тому така велика кількість госпіталізацій. Дуже стрімкий стрибок вгору показників ЦРП (ц-реактивний протеїн або білок) і феритину – за один або два дні при попередніх хороших показниках. Часто аналізи в нормі, але є висока температура понад 10 днів, сатурація також може бути нормальною вище 94, але за кілька годин опуститися нижче 90. Рентген і прослуховування пацієнта часто є малоінформативними.

Лікар зазначає, що до групи ризику належать люди з надмірною вагою та цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, аутоімунними системними захворюваннями й алергіки.

Без інструментальних обстежень (УЗД легенів, КТ легенів) і лабораторних аналізів лікаря дуже важко об’єктивно оцінити стан пацієнта.

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Нагадаємо, раніше Львівський портал писав, що «Дельта» – це штам коронавірусу, який вперше виявили в Індії в жовтні 2020 року, він також вже мутував і в березні 2021 року з’явився новий штам «Дельта плюс».

Дослідження у Британії показали, що вакцина Pfizer мала ефективність 33% проти «Дельта» після однієї дози та 88% після двох доз. У випадку з вакциною AstraZeneca ефективність становила 33% після першої дози, але зростала до 60% після другої дози, зазначає Сonversation.

За декілька місяців цей штам коронавірусу встиг поширитися у понад 100 країнах світу.

Додамо, нова хвиля коронавірусу на Львівщині набирає обертів. Більше 95% хворих зараз інфіковані штамом «Дельта».

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за добовим виявлення нових хворих. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча область вже 25 жовтня може опинитися у найсуворішій «червоній» зоні епіднебезпеки.

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