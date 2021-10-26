Львівський лікар назвав 10 симптомів штаму Дельта+

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта плюс», а з основних симптомів – висока температура до 10 днів. Про це розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький, пише Главком.
Лікар Тарас Жиравецький назвав такі особливості коронавірусу при штамі «Дельта» плюс:
- Висока температура, яка може триматися понад 10 днів. Пацієнти намагаються її збити, а вона знову за кілька годин може повертатися і створювати значний дискомфорт для пацієнта.
- Нудота, причому тривала, яка впливає на апетит. Пацієнт може нічого не їсти кілька днів, що призводить до втрати ваги та виснаження.
- Виснажливий сухий кашель, який важко піддається лікуванню.
- Біль у спині, іноді дуже сильний.
- Діарея, причому може з’являтися не з першого дня захворювання.
- Головний біль, який часто стає нестерпним.
- Тяжкість дихання навіть при нормальній сатурації.
- Швидке падіння сатурації у старших пацієнтів. Цей стан важко контролювати без можливості отримувати кисень, тому така велика кількість госпіталізацій.
- Дуже стрімкий стрибок вгору показників ЦРП (ц-реактивний протеїн або білок) і феритину – за один або два дні при попередніх хороших показниках.
- Часто аналізи в нормі, але є висока температура понад 10 днів, сатурація також може бути нормальною вище 94, але за кілька годин опуститися нижче 90. Рентген і прослуховування пацієнта часто є малоінформативними.
Лікар зазначає, що до групи ризику належать люди з надмірною вагою та цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, аутоімунними системними захворюваннями й алергіки.
Без інструментальних обстежень (УЗД легенів, КТ легенів) і лабораторних аналізів лікаря дуже важко об’єктивно оцінити стан пацієнта.
Нагадаємо, раніше Львівський портал писав, що «Дельта» – це штам коронавірусу, який вперше виявили в Індії в жовтні 2020 року, він також вже мутував і в березні 2021 року з’явився новий штам «Дельта плюс».
Дослідження у Британії показали, що вакцина Pfizer мала ефективність 33% проти «Дельта» після однієї дози та 88% після двох доз. У випадку з вакциною AstraZeneca ефективність становила 33% після першої дози, але зростала до 60% після другої дози, зазначає Сonversation.
За декілька місяців цей штам коронавірусу встиг поширитися у понад 100 країнах світу.
Додамо, нова хвиля коронавірусу на Львівщині набирає обертів. Більше 95% хворих зараз інфіковані штамом «Дельта».
Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за добовим виявлення нових хворих. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.
Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча область вже 25 жовтня може опинитися у найсуворішій «червоній» зоні епіднебезпеки.
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Аліса Белей