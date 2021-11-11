Пів мільйона мешканців Львівщини повністю провакцинувались від Сovid-19

Львівщина перетнула показник у пів мільйона повністю провакцинованих від коронавірусу мешканців. Станом на четвер, 11 листопада, два необхідні щеплення мають майже 505 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Загалом на Львівщині covid-щеплення зробили 1 281 789 людям. Із них 504 788 осіб уже пройшли повний курс вакцинації.

Протягом минулої доби, 10 листопада, щеплення отримали 17 887 людей, друге необхідне щеплення зробили 8585 особам. У розрізі районів covid-вакцинація пройшла так:

м. Львів – 6355

Львівський район – 2979

Яворівський район – 1463

Червоноградський район – 926

Стрийський район – 1927

Самбірський район – 1490

Золочівський район – 1121

Дрогобицький район – 1024

Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я, всі – у Львові) – 60

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Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 590 847, слідом йде китайська Coronavac – 344 867 людей, Astra Zeneca – 157 249, Moderna – 150 423 особи і Covishield – 38 403.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Нагадаємо, через «червону» карантинну зону, яка діє на Львівщині з 30 жовтня, в області втричі виросли темпи covid-вакцинації. До прикладу, лише за добу 29 жовтня щеплення отримали майже 24 тисячі людей, що є рекордним показником.

Львівщину визнали лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком 60+. Станом на 11 листопада половина з них отримала хоча б одне щеплення.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 8-14 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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