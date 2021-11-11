ОСТАННІ НОВИНИ

Пів мільйона мешканців Львівщини повністю провакцинувались від Сovid-19

Наталя Дуляба

|

Львівщина перетнула показник у пів мільйона повністю провакцинованих від коронавірусу мешканців. Станом на четвер, 11 листопада, два необхідні щеплення мають майже 505 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Загалом на Львівщині covid-щеплення зробили 1 281 789 людям. Із них 504 788 осіб уже пройшли повний курс вакцинації.

Протягом минулої доби, 10 листопада, щеплення отримали 17 887 людей, друге необхідне щеплення зробили 8585 особам. У розрізі районів covid-вакцинація пройшла так:

м. Львів –  6355
Львівський район – 2979
Яворівський район – 1463
Червоноградський район – 926
Стрийський район – 1927
Самбірський район – 1490
Золочівський район – 1121
Дрогобицький район – 1024
Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я, всі – у Львові) – 60

Реклама партнерів

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 590 847, слідом йде китайська Coronavac – 344 867 людей, Astra Zeneca – 157 249, Moderna – 150 423 особи і Covishield – 38 403.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Нагадаємо, через «червону» карантинну зону, яка діє на Львівщині з 30 жовтня, в області втричі виросли темпи covid-вакцинації. До прикладу, лише за добу 29 жовтня щеплення отримали майже 24 тисячі людей, що є рекордним показником.

Львівщину визнали лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком 60+. Станом на 11 листопада половина з них отримала хоча б одне щеплення.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 8-14 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів