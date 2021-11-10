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На Львівщину доставили чергову партію вакцини Pfizer

Наталя Дуляба

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Львівщина отримала нову партію американської вакцини Pfizer – 70 200 доз. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Вакцина Comirnaty (відома як Pfizer) – мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Її для використання схвалила ВООЗ, саме цим препаратом рекомендують щепити дітей від 12 років.

Цю вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді, ЄС – загалом майже у 100 країнах світу. У МОЗ кажуть, що згідно з останніми дослідженнями Comirnaty/Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом «Альфа», та 88% для штаму «Дельта».

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Інтервал між двома щепленнями вакциною Pfizer становить 21-28 днів.

Як працює вакцина Comirnaty/Pfizer

Має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Після введення вакцини ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну «інструкцію», як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися при зустрічі зі справжнім вірусом.

Вакцини мРНК є безпечними і не можуть змінити ДНК людини. Незабаром після того, як клітини організму закінчать виконувати інструкції, вони руйнуються і позбавляються від мРНК. мРНК-вакцини не містять живого або інактивованого вірусу.

Зазначимо, що саме Pfizer є найпопулярнішою covid-вакциною на Львівщині. Нею щепились уже понад 580 тисяч людей. При цьому цей препарат як другу дозу вводять також і тим, хто перше щеплення робив вакциною Moderna, яка в області закінчилась ще наприкінці вересня.

Загалом на Львівщині проти коронавірусу зараз щеплення можна зробити вакцинами CoronaVac, Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca, а відтепер – знову й вакциною Moderna. На яку з них на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, зі середини жовтня у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

Сovid-щеплення на Львівщині можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 8-14 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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