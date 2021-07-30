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В Україні діти від 12 років зможуть отримати щеплення проти Covid. За яких умов?

Вероніка Рой

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Міністерство охорони здоров’я дозволило в окремих випадках вакцинувати проти коронавірусу дітей від 12 років. Щеплення діти зможуть отримати лише вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Про це інформує МОЗ.

У міністерстві кажуть, що, враховуючи наявні наукові дослідження, рекомендації ВООЗ та відповідні зміни до інструкції вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, цей препарат дозволено використовувати дітям віком від 12 років в Україні в окремих випадках.

За яких умов дитина може отримати COVID-щеплення?

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Зокрема, Covid-щеплення можна зробити, якщо дитина:

  • має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;
  • з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію чи сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19;
  • приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього.

Як записати дитину на COVID-щеплення?

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря. Медик може видати один з наступних документів:

  • медичний висновок про наявність у дитини супутньої патології, зокрема онкопатології, відсутність протипоказань до щеплення вакциною Comirnaty та рекомендацією провести це щеплення;
  • довідку в довільній формі із рекомендацією провести щеплення вакциною Comirnaty після розгляду документів, які дають підстави для вакцинації;
  • підтвердження зміни місця проживання (об’єднання сім’ї) та виїзду до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • підтвердження виїзду на навчання до країни, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • підтвердження участі в міжнародних заходах у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19.
  • документальне підтвердження введення першої дози вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech в дитини за кордоном

Далі, отримавши медичну довідку від лікаря, треба зателефонувати в зручний центр масової вакцинації або пункт щеплення. Якщо там є вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech, записати дитину на вакцинацію. Прийшовши на щеплення, обов’язково необхідно взяти з собою всі документи, наведені вище.

Особливості вакцинації дітей від 12 років

У МОЗ інформують, що дітям віком 12+ вводять 2 дози по 0,3 мл вакцини Pfizer з інтервалом у 21-28 днів.

Вакцинація дітей з онкопатологією, які перехворіли на COVID-19, має проводитися незалежно від терміну, що минув після перенесеного COVID-19.

Разом з тим, пріоритет у вакцинації проти COVID будь-якою доступною вакциною мають особи, які постійно проживають разом із маломобільною дитиною або доглядають за нею. У разі наявності живої черги в пункті чи центрі вакцинації таким дітям надається пріоритет.

Нагадаємо, в Україні нещодавно розпочався п’ятий етап вакцинації населення від коронавірусу, під час якого щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

Аби зробити вакцинацію проти Covid, українцям потрібно прийти у пункт або центр вакцинації.

На Львівщині працює майже сотня пунктів вакцинації. Із їх переліком можна ознайомитися за посиланням. Також в області діють і центри вакцинації. Зокрема, протягом тижня працюватимуть 17 таких центрів. Їх локації та графіки роботи – тут.

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