В Україні діти від 12 років зможуть отримати щеплення проти Covid. За яких умов?

Міністерство охорони здоров’я дозволило в окремих випадках вакцинувати проти коронавірусу дітей від 12 років. Щеплення діти зможуть отримати лише вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Про це інформує МОЗ.
У міністерстві кажуть, що, враховуючи наявні наукові дослідження, рекомендації ВООЗ та відповідні зміни до інструкції вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, цей препарат дозволено використовувати дітям віком від 12 років в Україні в окремих випадках.
За яких умов дитина може отримати COVID-щеплення?
Зокрема, Covid-щеплення можна зробити, якщо дитина:
- має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;
- з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію чи сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19;
- приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього.
Як записати дитину на COVID-щеплення?
Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря. Медик може видати один з наступних документів:
- медичний висновок про наявність у дитини супутньої патології, зокрема онкопатології, відсутність протипоказань до щеплення вакциною Comirnaty та рекомендацією провести це щеплення;
- довідку в довільній формі із рекомендацією провести щеплення вакциною Comirnaty після розгляду документів, які дають підстави для вакцинації;
- підтвердження зміни місця проживання (об’єднання сім’ї) та виїзду до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- підтвердження виїзду на навчання до країни, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- підтвердження участі в міжнародних заходах у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19.
- документальне підтвердження введення першої дози вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech в дитини за кордоном
Далі, отримавши медичну довідку від лікаря, треба зателефонувати в зручний центр масової вакцинації або пункт щеплення. Якщо там є вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech, записати дитину на вакцинацію. Прийшовши на щеплення, обов’язково необхідно взяти з собою всі документи, наведені вище.
Особливості вакцинації дітей від 12 років
У МОЗ інформують, що дітям віком 12+ вводять 2 дози по 0,3 мл вакцини Pfizer з інтервалом у 21-28 днів.
Вакцинація дітей з онкопатологією, які перехворіли на COVID-19, має проводитися незалежно від терміну, що минув після перенесеного COVID-19.
Разом з тим, пріоритет у вакцинації проти COVID будь-якою доступною вакциною мають особи, які постійно проживають разом із маломобільною дитиною або доглядають за нею. У разі наявності живої черги в пункті чи центрі вакцинації таким дітям надається пріоритет.
Нагадаємо, в Україні нещодавно розпочався п’ятий етап вакцинації населення від коронавірусу, під час якого щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.
Аби зробити вакцинацію проти Covid, українцям потрібно прийти у пункт або центр вакцинації.
На Львівщині працює майже сотня пунктів вакцинації. Із їх переліком можна ознайомитися за посиланням. Також в області діють і центри вакцинації. Зокрема, протягом тижня працюватимуть 17 таких центрів. Їх локації та графіки роботи – тут.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Вероніка Рой