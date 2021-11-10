На Львівщину надійшла перша партія вакцини Moderna

У вівторок, 9 листопада, на Львівщину надійшла партія американської вакцини Moderna. Це перша поставка з партії, яку напередодні Україна отримала від ЮНІСЕФ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, Львівщина отримала 52 500 доз вакцини Moderna. Загалом для області передбачили 210 000 доз.

Наразі у Львівській ОДА не кажуть, у яких саме центрах вакцинації буде доступна Moderna. Ця інформація уточнюється.

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Як працює вакцина Moderna

Moderna – інноваційна мРНК-вакцина. Принцип її такий же, як у Pfizer. м-РНК вакцина надає організму людини «інструкцію», як створити білок коронавірусу. Наші клітини синтезують цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла до нього. Це готує наш організм до зустрічі зі справжнім вірусом.

Вакцини мРНК є безпечними і не можуть змінити ДНК людини. Незабаром після того, як клітини організму закінчать виконувати інструкції, вони руйнуються і позбавляються від мРНК. мРНК-вакцини не містять живого або інактивованого вірусу.

Останні дослідження, проведені з грудня 2020 по травень 2021 року, показали, що Moderna на 96% ефективна у запобіганні госпіталізації та смертності від штаму «Дельта».

Вакцину Moderna схвалила ВООЗ для екстреного застосування. Інтервал між двома необхідними щепленнями становить 28 днів.

Зазначимо, що 7 листопада Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ поставив в Україну 2 930 300 доз covid-вакцини Moderna.

Щеплення цією вакциною в Україні робили всім охочим із липня. Наприкінці серпня використання Moderna обмежили, щоб вистачило для другої дози тим, хто отримав і першу саме цією вакциною.

Нагадаємо, наприкінці липня Львівщина мала майже 65 тисяч доз вакцини Moderna. Вже в кінці вересня вона закінчилась і людям, яким перше щеплення зробили цим препаратом, для другого стали використовувати Pfizer.

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