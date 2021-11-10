Як дистанційне навчання допомагає спинити Covid у Львові: пояснення лікаря

Діти, які не мають супутніх захворювань, зазвичай переносять коронавірус легко, іноді взагалі безсимптомно. При цьому заражати інших вони починають ще за два дні до прояву перших симптомів. Про це під час брифінгу 10 листопада розповіла медична директорка 5-ої міської клінічної лікарні Львова Юлія Василишин, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами медика, наразі у Львові таки вдалося дещо стримати хвилю коронавірусу, адже динаміка госпіталізацій стабілізувалась, а з лікарень, зокрема й 5-ої міської, почали виписувати більше хворих.

Цього вдалося досягнути завдяки запровадженим у місті обмеженням, в тому числі й завдяки переведенню дітей на дистанційне навчання.

«Вірус людина може виділяти за два дні до прояви перших симптомів захворювання. Важливу роль у його поширенні також відіграють діти, адже вони зазвичай переносять хворобу легше, іноді взагалі безсимптомно. Але діти приносять Covid-19 додому, в школу, тобто до батьків, вчителів. Тому закликаю батьків бути уважними, звертати увагу на перші ознаки захворювання, які з’являються у вас чи ваших дітей, і відразу звертатись до лікаря», – розповіла Юлія Василишин.

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Тим часом у мерії вже заявили: ізоляція дітей одне від одного завдяки онлайн-навчанню вже дала результати. Якщо у жовтні у Львові щодня виявляли по 28-29 хворих на коронавірус дітей, то на початку листопада ця цифра зменшилась до 9-10 дітей на добу.

Тому зважаючи на такі показники, з 15 листопада учням 1-4 класів дозволили повернутися до очного навчання. Натомість старша школа продовжує навчання в онлайн-форматі.

Зазначимо, що хворих на коронавірус дітей приймає львівська лікарня «ОХМАТДИТ». Таких пацієнтів тут стрімко побільшало у жовтні. Через це у covid-відділенні навіть більшили кількість ліжок із 50 до 120.

Станом на 10 листопада тут лікують 37 хворих на коронавірус дітей, їхній стан – середньої важкості. Інтенсивної терапії пацієнти не потребують.

Донедавна у реанімаційному відділенні тут не було жодного малюка, першим пацієнтом, який потребував нагляду медиків у реанімації, став 17-річний хлопець. До лікарні він потрапив із двобічною пневмонією та ураженими на 60% легенями. Стан підлітка був важкий, а ситуацію ускладнювала ще й надлишкова вага. Хворий тиждень пробув у відділенні інтенсивної терапії, тепер його перевели у звичайну палату.

Як писав Львівський портал, осіння хвиля коронавірусу стала частіше вражати дітей і перебіг хвороби у них змінився. Якщо раніше малечу здебільшого лікували вдома під наглядом сімейного лікаря, то зараз вона все частіше потребує госпіталізації. Захворювання у дітей розвивається стрімко, температура до 40 градусів може триматися по кілька днів поспіль.

Додамо, що через спалах коронавірусу осінні канікули у Львові почалися раніше – з 18 жовтня. Повернутись до школи учні мали мали 1 листопада, проте і молодші, і старші класи відразу перевели на дистанційне навчання.

Проти такого рішення відразу виступили львів’яни, вони навіть створили петицію до Львівської міськради з вимогою скасувати «дистанційку». Необхідну кількість голосів вона зібрала всього лише за добу. Також містяни вийшли на тиху акцію протесту під Ратушу, аби у діти повернулись за парти.

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