Батьки влаштували акцію під львівською Ратушею: вимагали відновити навчання

У середу, 3 листопада, на площі Ринок батьки львівських школярів вийшли на тиху акцію з вимогою відновити навчання у школах, передає Львівський портал.

Під стіни Ратуші батьки принесли парти із написами: «Боротися з ковідом простіше, ніж з невіглаством», «Освіт – це не лише на картинка в комп’ютері», «Ковід закінчився, а другий клас не повернеш». Таким чином учасники акції закликали Львівську міськраду відновити навчання у школах, зокрема учні початкової школи.

До учасників акції вийшов перший заступник міського голови Андрій Москаленко. Він назвав умови, за яких школи зможуть повернутися до звичного режиму роботу: зниження динаміки захворюваності на коронавірус та 100% вакцинації колективів закладів освіти.

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Нагадаємо, у Львові зареєстрували петицію про вимогу скасувати дистанційне навчання у «червоній» зоні, якщо 100% колективів львівських шкіл будуть вакцинованими. Менш ніж за добу ця петиця набрала 500 необхідних голосів. Тепер її має розглянути сесія Львівської міськради.

Нагадаємо, через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус у Львові вся старша школа з 18 жовтня мала перейти на дистанційне навчання. Втім у місті вирішили відправити усіх учнів на двотижневі осінні канікули. Розпочати осінні канікули раніше, з 18 жовтня, пропонувало й Міністерство охорони здоров’я України.

Повернутись до навчання школярі мали 1 листопада. Проте заклади освіти Львова перевели на дистанційне навчання щонайменше до 14 листопада.

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Фото: 032.ua, NTA