У Львові вимагають скасувати дистанційне навчання

У Львові зареєстрували петицію, якою вимагають відновити очну форми навчання у школах під час «червоної» зони за умови 100% вакцинації колективів. Відповідну петицію 2 листопада зареєстрували в Єдиній системі місцевих петицій.

Авторка петиції Анна Косарєва нагадує, що ще на початку вересня було внесено зміни до постанови Кабміну, якими дозволили роботу освітній закладів у «червоній» зоні за умови 100% вакцинації колективу. І саме можливість продовжувати роботу не у форматі дистанційного навчання, як наголошує авторка петиції, спонукало більшість освітніх колективів вакцинуватися.

«Але у жовтні, навіть до моменту проголошення «червоної» зони у Львові, школи і позашкілля були відправлені на дострокові канікули на тиждень раніше, а з першого листопада переведені на дистанційне навчання. Всупереч змін до постанови Кабінету Міністрів та численних рекомендацій UNICEF не закривати школи», – йдеться у петиції.

Анна Косарєва каже, що навчання за допомогою дистанційних технологій, в першу чергу, б‘є по родинах з дітьми молодшого шкільного віку та родин з соціально незахищених верств населення. Також, за її словами, кожен день відсутності доступу до школи лише поглиблює соціальну нерівність у доступі до освіти і для дітей з особливими освітніми потребами.

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Відтак львів’янка просить відновити очне навчання у школах під час «червоної» зони за умови 100% вакцинації колективів.

«Враховуючи, що 2021-2022 навчальний рік є вже третім роком закриття шкіл поспіль, а також численні дослідження щодо відсутності значного впливу від закриття шкіл на розповсюдження COVID-19 та довготривалих, відкладених наслідків постійного переривання навчального процесу, ми просимо відкрити освітні заклади зі 100% вакцинованого персоналу. З контролем по дотриманню соціальної дистанції, гігієнічних норм та маскового режиму. Але повернути усім дітям право на здобуття освіти», – додає Анна Косарєва.

Станом на зараз петиція зібрала вже 170 підписів. Для того, щоб Львівська міська рада розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме 60 днів.

Зазначимо, за інформацією Міністерства освіти і науки, нині в Україні 3 112 шкіл перебуває на дистанційному навчанні через відсутність 100%-го показника вакцинації у «червоній» зоні. Найбільше таких закладів освіти у Львівській області – 819 шкіл.

Нагадаємо, через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус у Львові вся старша школа з 18 жовтня мала перейти на дистанційне навчання. Втім у місті вирішили відправити усіх учнів на двотижневі осінні канікули. Розпочати осінні канікули раніше, з 18 жовтня, пропонувало й Міністерство охорони здоров’я України.

Повернутись до навчання школярі мали 1 листопада. Проте заклади освіти Львова перевели на дистанційне навчання щонайменше до 14 листопада.

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