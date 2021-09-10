Інфекція має бурхливий розвиток. Як змінився перебіг Covid у дітей

У вересні на Львівщині спостерігається зростання кількості випадків інфікування коронавірусом серед дитячого населення. Також перебіг хвороби серед дітей змінився, інфекція має бурхливий розвиток. Про це під час брифінгу повідомила директорка Львівської обласної дитячої лікарні «ОХМАТДИТ» Олександра Бурда, передає Львівський портал.

За її словами, з початку вересня ситуація з коронавірусом серед дітей погіршилася. Наразі в лікарні «ОХМАТДИТ» перебуває 10 дітей з Covid. Вік пацієнтів – різний: від одного місяця до 15 років.

«Серпень у нашій лікарні пройшов доволі спокійно. Тоді були поодинокі випадки коронавірусної інфекції. Були у нас такі дні, коли не було жодного хворого. Проте у вересні у нас вже є стабільно 8-10 хворих у ковідній зоні. Вік дітей від 1 місяця до 15 років. До речі, троє діток однорічного віку», – каже Олександра Бурда.

Також директорка «ОХМАТДИТу» розповідає, що в медзакладі перебуває одна дитина, яка є кисневозалежною.

Реклама партнерів

«Серед тих дітей, які у нас перебувають на лікуванні, одна дитина – важка. Вона поступила у медзаклад вчора, має пневмонію, є кисневозалежною. Проте не вимагає перебування у реанімаційному відділенні», – зазначає вона.

Олександра Бурда зауважила, що зараз перебіг коронавірусної інфекції серед дітей змінився. Він характеризується бурхливим розвитком інфекції.

«Що характерно для цієї хвилі дітей? Ці діти хворіють добу, дві, вони мають високу температуру, до 40 градусів, і бурхливий розвиток інфекції. Якщо раніше батьки лікували дітей вдома, спостерігали за станом із сімейним лікарем орієнтовно тиждень, то зараз розвиток хвороби – бурхливий. Сподіваємося, що різкого зростання захворюваності серед дитячого населення не буде», – каже медик.

Разом з тим вона закликала давати дітям маски, коли вони перебувають у місцях масового скупчення людей.

Багато дітей перебувають в людним місцях без масок. Звертаюся до батьків, особливо чиї діти йдуть до школи, давати маски. Адже маска – це бар’єр для інфікування людини», – додає Олександра Бурда.

Як повідомляв Львівський портал, у двох дітей на Львівщині підозрюють штам коронавірусу «Дельта».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook