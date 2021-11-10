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У Львові з реанімації вийшов важкохворий на Covid підліток

Наталя Дуляба

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У львівському «ОХМАТДИТі» з реанімації перевели 17-річного пацієнта, у якого коронавірус уразив 60% легень. Хвороба протікала у важкій формі через надлишкову вагу у підлітка. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

17-річний хлопець потрапив до лікарні з двобічною пневмонією та ураженими на 60% легень. Також у нього був підтверджений коронавірус.

Медики кажуть: стан хлопця був важкий, а ситуацію ускладнювала ще й надлишкова вага. Пацієнт тиждень пробув у відділенні інтенсивної терапії, хоча дотепер у реанімації львівського «ОХМАТДИТу» не було жодної на коронавірус дитини.

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«Ще одна перемога над Covid-19! З реанімації перевели ще одного важкого пацієнта. 17-річний хлопець мав важку двобічну полісегментарну пневмонію, спричинену вірусом SARS-CoV-2, респіраторний дистрес-синдром ІІ ступеня і ураження легень близько 60%. Ситуація ускладнювалася надлишковою вагою. У відділенні реанімації пацієнт пробув 7 днів», – йдеться у повідомленні.

Загалом зараз в «ОХМАТДИТі» лежать 42 дитини з коронавірусом. Стан усіх дітей – середньої важкості. Інтенсивної терапії вони не потребують.

Нагадаємо, дітей з коронавірусом у львівському «ОХМАТДИТі» стрімко побільшало у жовтні. Через це тут навіть більшили кількість ліжок у covid-відділенні із 50 до 120. Лікарі кажуть, що під час цієї хвилі побільшало малечі віком до 3 років.

Як писав Львівський портал, осіння хвиля коронавірусу стала частіше вражати дітей і перебіг хвороби у них змінився. Тепер захворювання має бурхливий розвиток.

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Фото: Facebook ОХМАТДИТу

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