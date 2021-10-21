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У львівському ОХМАДИТі розгорнули 70 додаткових ліжкомісць для дітей з Covid

Вероніка Рой

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У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИ» розгорнули 70 додаткових ліжкомісць для маленьких пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

У львівському ОХМАДИТі було передбачено 50 ліжок для дітей із коронавірусною інфекцією. Проте через зростання захворюваності число ліжкомісць збільшили до 120.

«Було 50 ліжок, стало 120! Ми розширили нашу COVID-зону для дітей. Ситуація непевна, тож мусимо бути готовими приймати більше малечі, якій потрібна допомога», – зазначають медики.

Станом на ранок 21 жовтня e Covid-відділенні львівського ОХМАДИТу перебувало 37 дітей. З них 30 мають підтверджений коронавірус, ще семеро чекають на результати.

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Стан дітей – середньої важкості. Двоє пацієнтів перебуваються у реанімації. Одному хлопчику 10 років, іншому – три місяці. Стан обох – важкий.

Нагадаємо, медики Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» рятують тримісячне немовля з коронавірусною інфекцією. Наразі дитина перебуває у реанімаційному відділенні на апараті штучної вентиляції легень.

Осіння хвиля коронавірусу частіше стала вражати дітей. Зокрема, на початку жовтня у львівському ОХМАДИТі встановили рекорд госпіталізацій за увесь час пандемії. Тоді у медзакладі перебував 41 пацієнт.

Також раніше медики заявляли, що перебіг коронавірусу у дітей змінився. Тепер інфекція має бурхливий розвиток інфекції.

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