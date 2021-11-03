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Побільшало дітей до 3 років: яка ситуація у Covid-відділенні львівського «Охматдиту»

Вероніка Рой

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У Covid-відділенні Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охмадит» на лікуванні перебуває 41 дитина. Стан маленьких пацієнтів – середньої важкості. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

У медзакладі кажуть, що у реанімації не має дітей із коронавірусом. Водночас у лікарні побільшало дітей від 3 років, у яких діагностували коронавірус.

«41 дитина – сьогодні у COVID-зоні «Охматдиту»!  Стан маленьких пацієнтів середній, немає нікого у реанімації. Зате побільшало дітей до 3 рочків», – зазначають медики.

Від початку року в «Охматдиті» вже пролікували 637 маленьких пацієнтів з коронавірусною хворобою. У жовтні кількість пацієнтів стрімко збільшилося.

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«Мами і тати, зберігаємо спокій, тримаємо соціальну дистанцію, вдягаємо малечі маску у людних місцях, часто миємо руки і запитуємо у сімейного про вакцинацію!», – наголошують медики.

Як писав Львівський портал, осіння хвиля коронавірусу стала частіше вражати дітей і перебіг хвороби у них змінився. Тепер захворювання має бурхливий розвиток.

Через ріст захворюваності серед дітей у львівському ОХМАДИТі навіть збільшили кількість ліжок у covid-відділенні із 50 до 120.

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