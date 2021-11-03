Петиція за скасування «дистанційки» у Львові за день зібрала 500 голосів

Петиція, якою вимагають відновити очну форму навчання у школах під час «червоної» зони за умови 100% вакцинації колективів, набрала 500 потрібних голосів. Тепер її має розглянути сесія Львівської міськради, передає Львівський портал.

Так, 2 листопада львів’янка Анна Косарєва зареєструвала петицію про вимогу скасувати дистанційне навчання у «червоній» зоні, якщо 100% колективів львівських шкіл будуть вакцинованими.

Жінка наголошувала, що навчання за допомогою дистанційних технологій, в першу чергу, б‘є по родинах з дітьми молодшого шкільного віку та родин з соціально незахищених верств населення. Також, за її словами, кожен день відсутності доступу до школи лише поглиблює соціальну нерівність у доступі до освіти і для дітей з особливими освітніми потребами.

Петицію протягом 2 листопада підписали понад 500 людей. Саме стільки голосів потрібно для того, аби її розглянули на сесії Львівської міськради.

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Разом з тим, вчора заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що у Львові відновлять очне навчання за умови зниження динаміки захворюваності на коронавірус та 100% вакцинації колективів закладів освіти.

Нагадаємо, через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус у Львові вся старша школа з 18 жовтня мала перейти на дистанційне навчання. Втім у місті вирішили відправити усіх учнів на двотижневі осінні канікули. Розпочати осінні канікули раніше, з 18 жовтня, пропонувало й Міністерство охорони здоров’я України.

Повернутись до навчання школярі мали 1 листопада. Проте заклади освіти Львова перевели на дистанційне навчання щонайменше до 14 листопада.

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